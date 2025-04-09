İller Bankası Harekete Geçti! 11 İlde Sudan Ucuza Arsa Satışı Yapılacak

İller Bankası A.Ş. (İLBANK), 11 farklı ilde bulunan 104 taşınmazını açık artırma yöntemiyle satışa sunmaya hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren İLBANK’a ait arsaların satış işlemleri, 10 Nisan’da gerçekleştirilecek müzayede ile yapılacak. Satış süreci, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla yürütülecek.

İller Bankası Harekete Geçti! 11 İlde Sudan Ucuza Arsa Satışı Yapılacak

Satışlar, "İller Bankası A.Ş. Satış, Kiraya Verme, Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği" esaslarına uygun olarak gerçekleştirilecek. Açık artırma usulüyle yapılacak ihalede en yüksek teklif sahibi, taşınmazın yeni sahibi olacak. Ancak şartname hükümlerine uyulmaması halinde banka, ikinci en yüksek teklifi verene satış yapma hakkını saklı tutacak.

İller Bankası Harekete Geçti! 11 İlde Sudan Ucuza Arsa Satışı Yapılacak - Resim : 1

ARSALARIN BULUNDUĞU İLLER

Satışa çıkarılacak taşınmazlar; Ankara’da 7, Antalya’da 23, İzmir’de 5, Kütahya’da 52, Samsun’da 2, Muğla’da 3, Eskişehir’de 1, Diyarbakır’da 1, Denizli’de 2, Balıkesir’de 6 ve Mersin’de 2 adet olmak üzere toplam 104 adet arsa olarak açıklandı. Söz konusu taşınmazlar; özel eğitim, konut ve ticaret alanı gibi çeşitli imar durumlarına sahip.

İhaleler, 10 Nisan Perşembe günü saat 10.30’da İller Bankası Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda eş zamanlı olarak düzenlenecek.

İller Bankası Harekete Geçti! 11 İlde Sudan Ucuza Arsa Satışı Yapılacak - Resim : 2

PEŞİN VE TAKSİTLİ SATIŞ SEÇENEĞİ SUNULACAK

İhalede satışa sunulan taşınmazlar, alıcının tercihine göre peşin ya da vadeli olarak satılabilecek. Peşin ödeme seçeneğinde taşınmazın tamamı tek seferde ödenebilecek. Vadeli ödeme tercih edilmesi durumunda ise satış bedelinin yüzde 35’i peşin alınacak, kalan tutar ise aylık yüzde 3,69 faiz oranı ile 24 ay taksitle ödenebilecek.

İller Bankası Harekete Geçti! 11 İlde Sudan Ucuza Arsa Satışı Yapılacak - Resim : 3

SATIŞLAR KDV’DEN MUAF OLACAK

Gerçekleştirilecek arsa satışlarında KDV uygulanmayacak. Bu yönüyle, yatırımcılar açısından cazip bir ödeme avantajı sunulmuş olacak.

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Kaynak: AA

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