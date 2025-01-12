İlk Sıra Ezber Bozdu! Türkiye’de En Çok Satılan SUV Modeller Belli Oldu

SUV segmenti, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de otomobil pazarının lideri olmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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İlk Sıra Ezber Bozdu! Türkiye’de En Çok Satılan SUV Modeller Belli Oldu - Resim: 1

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında Türkiye’de toplam 1 milyon 68 bin 260 adet otomobil satışı gerçekleşti.

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İlk Sıra Ezber Bozdu! Türkiye’de En Çok Satılan SUV Modeller Belli Oldu - Resim: 2

REKOR PAY SUV MODELLERİN

Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, SUV modelleri açık ara farkla ilk sırada yer aldı. SUV araçlar, toplamda 478 bin 286 adetlik satış gerçekleştirerek pazardan yüzde 56,6 pay aldı. SUV’ları, yüzde 25,5 pay ve 215 bin 284 adet satışla sedan otomobiller, ardından ise yüzde 16,9 pay ve 142 bin 500 adet satışla hatchback (H/B) modeller takip etti.

ODMD verilerine göre, Türkiye’de en çok tercih edilen SUV modelleri sıralandı. İşte satış rakamlarına göre Türkiye’nin en popüler SUV araçları:

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İlk Sıra Ezber Bozdu! Türkiye’de En Çok Satılan SUV Modeller Belli Oldu - Resim: 3

TÜRKİYE’DE EN ÇOK SATAN SUV MODELLERİ

20. TOYOTA C-HR

Satış adedi: 8 bin 726

19. OPEL MOKKA

Satış adedi: 8 bin 773

18. VOLKSWAGEN T-ROC

Satış adedi: 9 bin 214

17. TESLA MODEL Y

Satış adedi: 9 bin 227

16. HYUNDAİ TUCSON

Satış adedi: 9 bin 747

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İlk Sıra Ezber Bozdu! Türkiye’de En Çok Satılan SUV Modeller Belli Oldu - Resim: 4

15. MG HS

Satış adedi: 10 bin 268

14. PEUGEOT 408

Satış adedi: 10 bin 392

13. VOLKSWAGEN TİGUAN

Satış adedi: 10 bin 965

12. VOLKSWAGEN TAİGO

Satış adedi: 12 bin 280

11. DACİA SANDERO STEPWAY

Satış adedi: 12 bin 753

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İlk Sıra Ezber Bozdu! Türkiye’de En Çok Satılan SUV Modeller Belli Oldu - Resim: 5

10. CHERY OMODA 5

Satış adedi: 12 bin 803

9. PEUGEOT 3008

Satış adedi: 14 bin 351

8. HYUNDAİ BAYON

Satış adedi: 14 bin 551

7. DACİA DUSTER

Satış adedi: 14 bin 632

6. PEUGEOT 2008

Satış adedi: 15 bin 166

5. NİSSAN QASHQAİ

Satış adedi: 15 bin 420

4. CHERY TİGGO 8 PRO VE PRO MAX

Tiggo 8 Pro: 16 bin 80 adet

Tiggo 8 Pro Max: 4 bin 330 adet

Toplam satış: 20 bin 410 adet

3. CHERY TİGGO 7 PRO VE PRO MAX

Tiggo 7 Pro: 15 bin 446 adet

Tiggo 7 Pro Max: 5 bin 257 adet

Toplam satış: 20 bin 703 adet

2. FİAT EGEA CROSS

Satış adedi: 22 bin 809

1. TOGG T10X

Türkiye’nin yerli otomobili Togg T10X, 24 bin 361 adetlik satış rakamıyla listede zirveye yerleşti.

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