İlk Sıra Ezber Bozdu! Türkiye’de En Çok Satılan SUV Modeller Belli Oldu

REKOR PAY SUV MODELLERİN

Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, SUV modelleri açık ara farkla ilk sırada yer aldı. SUV araçlar, toplamda 478 bin 286 adetlik satış gerçekleştirerek pazardan yüzde 56,6 pay aldı. SUV’ları, yüzde 25,5 pay ve 215 bin 284 adet satışla sedan otomobiller, ardından ise yüzde 16,9 pay ve 142 bin 500 adet satışla hatchback (H/B) modeller takip etti.

ODMD verilerine göre, Türkiye’de en çok tercih edilen SUV modelleri sıralandı. İşte satış rakamlarına göre Türkiye’nin en popüler SUV araçları: