İlk Sıra Ezber Bozdu! Türkiye’de En Çok Satılan SUV Modeller Belli Oldu
SUV segmenti, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de otomobil pazarının lideri olmaya devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında Türkiye’de toplam 1 milyon 68 bin 260 adet otomobil satışı gerçekleşti.
REKOR PAY SUV MODELLERİN
Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, SUV modelleri açık ara farkla ilk sırada yer aldı. SUV araçlar, toplamda 478 bin 286 adetlik satış gerçekleştirerek pazardan yüzde 56,6 pay aldı. SUV’ları, yüzde 25,5 pay ve 215 bin 284 adet satışla sedan otomobiller, ardından ise yüzde 16,9 pay ve 142 bin 500 adet satışla hatchback (H/B) modeller takip etti.
ODMD verilerine göre, Türkiye’de en çok tercih edilen SUV modelleri sıralandı. İşte satış rakamlarına göre Türkiye’nin en popüler SUV araçları:
TÜRKİYE’DE EN ÇOK SATAN SUV MODELLERİ
20. TOYOTA C-HR
Satış adedi: 8 bin 726
19. OPEL MOKKA
Satış adedi: 8 bin 773
18. VOLKSWAGEN T-ROC
Satış adedi: 9 bin 214
17. TESLA MODEL Y
Satış adedi: 9 bin 227
16. HYUNDAİ TUCSON
Satış adedi: 9 bin 747
15. MG HS
Satış adedi: 10 bin 268
14. PEUGEOT 408
Satış adedi: 10 bin 392
13. VOLKSWAGEN TİGUAN
Satış adedi: 10 bin 965
12. VOLKSWAGEN TAİGO
Satış adedi: 12 bin 280
11. DACİA SANDERO STEPWAY
Satış adedi: 12 bin 753
10. CHERY OMODA 5
Satış adedi: 12 bin 803
9. PEUGEOT 3008
Satış adedi: 14 bin 351
8. HYUNDAİ BAYON
Satış adedi: 14 bin 551
7. DACİA DUSTER
Satış adedi: 14 bin 632
6. PEUGEOT 2008
Satış adedi: 15 bin 166
5. NİSSAN QASHQAİ
Satış adedi: 15 bin 420
4. CHERY TİGGO 8 PRO VE PRO MAX
Tiggo 8 Pro: 16 bin 80 adet
Tiggo 8 Pro Max: 4 bin 330 adet
Toplam satış: 20 bin 410 adet
3. CHERY TİGGO 7 PRO VE PRO MAX
Tiggo 7 Pro: 15 bin 446 adet
Tiggo 7 Pro Max: 5 bin 257 adet
Toplam satış: 20 bin 703 adet
2. FİAT EGEA CROSS
Satış adedi: 22 bin 809
1. TOGG T10X
Türkiye’nin yerli otomobili Togg T10X, 24 bin 361 adetlik satış rakamıyla listede zirveye yerleşti.