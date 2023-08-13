İlk kez ev sahibi olacaklara yeni konut kredisi yolda: Konuşulan faiz oranı ve vade ortaya çıktı
İlk konutunu alacaklar için yeni bir düzenleme geliyor. Merkez Bankası ile Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) düzenleme üzerinde ortak çalışmaya başladı.
İlk kez ev sahibi olacaklar için yeni konut kredisi düzenlemesi yolda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sözünü ettiği düzenlemeyle ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı.
Buna göre kampanyaya sıfır konutların da dahil edilerek sektöre katkı sağlaması bekleniyor. Yüzde 1,20 oranında faiz ile çeşitli kampanyalar da masada değerlendirilen seçenekler arasında.
İLK EVİNİ ALACAKLARA TEŞVİK MEKANİZMASI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde finans dünyası ile buluşması kapsamında yaptığı konuşmada düzenlemenin ipuçlarını vermişti.
Özellikle ilk kez ev sahibi olacakları teşvik edici mekanizmalar üzerinde durulduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu konuda Merkez Bankamızında çalışmaları var BDDK ile birlikte. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz" demişti.