İlk kez ev sahibi olacaklar dikkat: Yeni konut kredisinde detaylar belli oldu!

180 ay vade ve 1.20 seviyelerinde faiz ile çeşitli kampanyalar yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz günlerde finans dünyasıyla buluşması kapsamında yaptığı konuşmada düzenlemenin ipuçlarını verdi. Yılmaz öncelikle ilk kez ev sahibi olacakları teşvik edici mekanizmalar üzerinde durulduğunu vurguladı ve bu konuda Merkez Bankamızın da çalışmaları var.