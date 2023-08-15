İlk kez ev sahibi olacaklar dikkat: Yeni konut kredisinde detaylar belli oldu!
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Merkez Bankası BDDK birlikte çalışmalara başladı. Yapılacak düzenlemenin ipuçlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz verdi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Merkez Bankası (MB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) birlikte çalışmalara başladı. Yapılacak düzenlemenin ipuçlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz verdi.
Hedef konut arzını arttırarak kiraları düşürmek. Ayrıca kredi kapsamının da uzun vadeli olacağı belirtiliyor. İlk kez konut alacaklar için gündemde olan 'konut kredisi' düzenlemesinin detayları A Haber ekranlarına taşındı. Peki, herkes ev sahibi olabilecek mi? İşte merak edilen detaylar…
İlk kez ev sahipleri olacaklar için yeni konut kredisi düzenlemesi şu anda gündemde. A Haber muhabiri Merve Pekmez, ilk kez konut alacaklar için gündemde olan, konut kredisi düzenlemesinin detaylarını aktardı. Pekmez'in aktardıkları şöyle:
180 ay vade ve 1.20 seviyelerinde faiz ile çeşitli kampanyalar yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz günlerde finans dünyasıyla buluşması kapsamında yaptığı konuşmada düzenlemenin ipuçlarını verdi. Yılmaz öncelikle ilk kez ev sahibi olacakları teşvik edici mekanizmalar üzerinde durulduğunu vurguladı ve bu konuda Merkez Bankamızın da çalışmaları var.