İlk hesaplar yapıldı: Gelecek emekli ve memur zammı için masada 2 senaryo var

Hükümetin açıkladığı memur ve emeklinin temmuz zammı milyonları hayal kırıklığına uğratırken, memurun ve emeklinin gözü ocak ayında açıklanacak olan yeni zamma çevrildi.

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İlk hesaplar yapıldı: Gelecek emekli ve memur zammı için masada 2 senaryo var - Resim: 1

Türkiye'de EYT yasası sonrası 15,5 milyonu aşkın SSK, Bağ-Kur emeklisi, 2,7 milyon civarında memur emeklisi, 4 milyona yakın memur bulunuyor. Yani ocak dönemi için 22 milyonu aşkın vatandaş için çalışmalar yapılıyor.

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İlk hesaplar yapıldı: Gelecek emekli ve memur zammı için masada 2 senaryo var - Resim: 2

Bir yandan orta vadede tek haneli enflasyonu hedefleyen ekonomi yönetimi bir yandan da bütçe hedefi doğrultusunda adımlar atıyor. Bu nedenle ince hesaplar yapılıyor.

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İlk hesaplar yapıldı: Gelecek emekli ve memur zammı için masada 2 senaryo var - Resim: 3

ÖNEMLİ VERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda aylık yüzde 9,49 yıllık yüzde 47,83 olarak gerçekleşti.

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İlk hesaplar yapıldı: Gelecek emekli ve memur zammı için masada 2 senaryo var - Resim: 4

TÜFE bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

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