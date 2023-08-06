İlk hesaplar yapıldı: Gelecek emekli ve memur zammı için masada 2 senaryo var
Hükümetin açıkladığı memur ve emeklinin temmuz zammı milyonları hayal kırıklığına uğratırken, memurun ve emeklinin gözü ocak ayında açıklanacak olan yeni zamma çevrildi.
Türkiye'de EYT yasası sonrası 15,5 milyonu aşkın SSK, Bağ-Kur emeklisi, 2,7 milyon civarında memur emeklisi, 4 milyona yakın memur bulunuyor. Yani ocak dönemi için 22 milyonu aşkın vatandaş için çalışmalar yapılıyor.
Bir yandan orta vadede tek haneli enflasyonu hedefleyen ekonomi yönetimi bir yandan da bütçe hedefi doğrultusunda adımlar atıyor. Bu nedenle ince hesaplar yapılıyor.
ÖNEMLİ VERİ AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda aylık yüzde 9,49 yıllık yüzde 47,83 olarak gerçekleşti.
TÜFE bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.