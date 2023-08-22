İlk evini alacaklara 'uygun konut kredisi' hazırlığı: Detaylar belli oldu, tarih verildi!
Kamu bankaları öncülüğünde yeni bir konut kredisi kampanyası üzerinde duruluyor. Düzenlemenin ekim ayında hayata geçirilmesi planlandığı öne sürüldü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 11 Ağustos'ta Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları kapsamında İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) finans dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmişti.
Yılmaz, konut arzını artırma konusunda çeşitli değerlendirmelerin yapıldığını belirterek "Birinci konut edinimini özellikle daha güçlü bir şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk. Bu konuda Merkez Bankamızın da BDDK'yla çalışmaları var" demişti.
Sabah gazetesinde yer alan haberde, çalışmanın sürdüğü ifade edilirken, kredi kullandırılmasına dair kulis bilgisi verildi. Haberde, ev alacaklara kamu bankalarının 180 ay vade ve yüzde 1,2 faiz oranıyla kredi vermesi üzerinde durulduğu kaydedildi.
Show Ana Haber'de yer alan habere göre, yeni konut kredisi için sinyali Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vermiş ilk kez ev sahibi olacakları teşvik edecek düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını söylemişti ve o çalışmaların detayları da netleşmeye başladı.