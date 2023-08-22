İlk evini alacaklara 'uygun konut kredisi' hazırlığı: Detaylar belli oldu, tarih verildi!

Show Ana Haber'de yer alan habere göre, yeni konut kredisi için sinyali Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vermiş ilk kez ev sahibi olacakları teşvik edecek düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını söylemişti ve o çalışmaların detayları da netleşmeye başladı.