İlber Ortaylı İlk Kez Yatırım Tavsiyesi Verdi: Zenginlik İlk Anda Gelemeyebilir Ama…

“İLK ANDA GELEMEYEBİLİR AMA…”

İlber Ortaylı’nın açıklamaları şöyle:

Öyle 10 dönümle 20 dönümle zengin olmazsın ama zeytinin ortaya çıkar. Hediyeliğin ortaya çıkar ve sadaka verirsin. Zeytinyağı artık önemli bir sadaka aracı oldu. Çünkü artık insanlar kötü bitkisel yağa bile para bulamıyor. Bunların hepsini düşünmek lazım. Ona göre herkesin bir şekilde zeytin ziraatına katılması lazım. Beklediğiniz zenginlik ilk anda gelmeyebilir ama ne zaman ne geleceği de belli olmaz.