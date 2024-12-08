İlber Ortaylı İlk Kez Yatırım Tavsiyesi Verdi: Zenginlik İlk Anda Gelemeyebilir Ama…
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Candaş Tolga Işık’ın programında milyonlara seslenerek dikkat çeken bir yatırım tavsiyesinde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kafa TV adlı YouTube kanalında gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı.
Çarpıcı açıklamalarda bulunan İlber Ortaylı, izleyicilere yatırım tavsiyesinde bulundu.
Açıklamasında izleyicilere “Herkesin bir şekilde zeytinlik ziraatına katılması lazım” ifadelerini kullanarak izleyicilere zeytinlik almalarını tavsiye eden Ortaylı, nedenini açıkladı.
“İLK ANDA GELEMEYEBİLİR AMA…”
İlber Ortaylı’nın açıklamaları şöyle:
Öyle 10 dönümle 20 dönümle zengin olmazsın ama zeytinin ortaya çıkar. Hediyeliğin ortaya çıkar ve sadaka verirsin. Zeytinyağı artık önemli bir sadaka aracı oldu. Çünkü artık insanlar kötü bitkisel yağa bile para bulamıyor. Bunların hepsini düşünmek lazım. Ona göre herkesin bir şekilde zeytin ziraatına katılması lazım. Beklediğiniz zenginlik ilk anda gelmeyebilir ama ne zaman ne geleceği de belli olmaz.