İlanı Verilir Verilmez Kapış Kapış Satılan Otomobiller Belli Oldu: Alanın Büyük Kâr Etti

Yapay zeka destekli analizlere göre, ikinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi 52 gün olarak belirlenirken, en hızlı alıcı bulan araçlar hibrit modeller oldu.

EN HIZLI SATILAN HİBRİT MODELLER OLDU

Yakıt tipine göre yapılan incelemelerde, hibrit araçların ikinci el piyasasında 45 gün ile en kısa sürede satıldığı tespit edildi. Hibritleri 49 günle benzinli, 52 günle dizel ve 62 günle elektrikli araçlar takip etti.