İlana Koyulur Koyulmaz Satılan İkinci El Otomobil Modelleri Açıklandı

BİNEK OTOMOBİLDE EGEA ZİRVEYİ KAPTI

Eylül ayında çevrim içi binek otomobil satışları 144 bin 134 adet olarak gerçekleşti. Bu segmentte Fiat Egea, 7 bin 371 adetlik satışıyla en fazla tercih edilen model oldu ve yıl başından beri liderliğini sürdürdü. Egea’yı sırasıyla Renault Clio, Volkswagen Passat, Renault Megane, Toyota Corolla ve Ford Focus izledi. BMW’nin 3 ve 5 Serisi modelleri ile Volkswagen Polo da en çok satılan ilk 10 model arasında yer aldı. Bu modeller, toplam binek araç satışlarının %34’ünü oluşturdu.