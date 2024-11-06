İlana Koyulur Koyulmaz Satılan İkinci El Otomobil Modelleri Açıklandı
Çevrim içi ikinci el otomobil ilanlarına ilişkin dikkat çeken veriler paylaşıldı. Bu otomobiller, ilana neredeyse koyulur koyulmaz satılıyor. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Eylül ayında Türkiye'nin çevrim içi ikinci el araç pazarında, Volkswagen yine en çok tercih edilen marka olurken; binek otomobillerde Fiat Egea, hafif ticari araçlarda ise Fiat Doblo öne çıktı. Eylül ayındaki 173 bin 678 satış, yayımlanan ilanların %49'unu oluştururken, bu sayı bir önceki aya göre %4 düşüş gösterse de geçen yılın aynı dönemine göre %23 artış kaydetti.
VOLKSWAGEN LİSTEDE LİDER
Çevrim içi ikinci el araç pazarında Volkswagen, Eylül ayında 22 bin 241 adet satışla en çok tercih edilen marka olmaya devam etti. Ocak ayı hariç son sekiz aydır lider olan Volkswagen’i, 20 bin 674 adet satışla Renault ve 19 bin 749 adetle Fiat takip etti. İlk 10 sırada ayrıca Ford, BMW, Opel, Mercedes-Benz, Peugeot, Hyundai ve Toyota da yer aldı. Bu markalar, eylülde gerçekleşen toplam satışların %75’ini oluşturdu.
BİNEK OTOMOBİLDE EGEA ZİRVEYİ KAPTI
Eylül ayında çevrim içi binek otomobil satışları 144 bin 134 adet olarak gerçekleşti. Bu segmentte Fiat Egea, 7 bin 371 adetlik satışıyla en fazla tercih edilen model oldu ve yıl başından beri liderliğini sürdürdü. Egea’yı sırasıyla Renault Clio, Volkswagen Passat, Renault Megane, Toyota Corolla ve Ford Focus izledi. BMW’nin 3 ve 5 Serisi modelleri ile Volkswagen Polo da en çok satılan ilk 10 model arasında yer aldı. Bu modeller, toplam binek araç satışlarının %34’ünü oluşturdu.
DOBLO BİRİNCİLİĞİ KAPTIRMADI
Hafif ticari araç kategorisinde eylül ayında 29 bin 544 araç satıldı. Fiat Doblo, 3 bin 984 satışla en çok tercih edilen model oldu. Ford Tourneo Courier ve Fiat Fiorino ise Doblo’yu takip etti. Volkswagen Caddy, Ford Transit ve Renault Kangoo gibi modeller de yüksek satış rakamlarına ulaştı. İlk 10 hafif ticari model, toplam satışların %71’ini oluşturdu.
450 BİNDEN FAZLA İLAN GÜNLÜK KONTROL EDİLİYOR
Indicata’nın iş zekası çözümleri, Türkiye’deki çevrim içi ikinci el araç pazarını makine öğrenimi ve yapay zeka ile analiz ederek günlük 450 binden fazla araç ilanını inceliyor. Bu veriler, Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi çevrim içi listeleme platformlarının yanı sıra Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurumsal ikinci el sitelerinden sağlanıyor. Verilere bireysel araç ilanları dahil edilmezken, çevrim içi ticaret yapan kurumlar, fiyat revizyonu veya araç satışında ilanları geri çekerek güncellemeye gidiyorlar.