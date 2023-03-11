İktisatçı Kozanoğlu, 'Önümüzdeki haftalarda çarşı karışabilir' diyerek açıkladı: 'AFAD'a bağış yapan kamu kurumlarına sermaye enjeksiyonu gerekebilir'

İktisatçı-yazar Hayri Kozanoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÇARŞI KARIŞABİLİR"

"Özellikle Afad’a büyük “bağış” yapan kamu bankalarına sermaye enjeksiyonu gerekebilir" diyen Kozanoğlu, "Önümüzdeki haftalarda çarşı karışabilir" ifadelerini kullandı.

Kozanoğlu'nun paylaşımları şöyle:

"ABD’de Silikon Vadisi Bankası’nın batışı küresel ekonomide bir krizi tetikleyebilir. Faizlerin hızlı yükselişi mevduatların maliyetini artırıyor. Buna karşın uzun vadeli kredilerin faizleri düşük ve ellerindeki tahvil portföyleri de değer yitiriyor. Bu da sermayelerini eritiyor.

Bizde de bankaları zoraki düşük faizli tahvil almaya zorlamanın sakıncaları ortaya çıkabilir. Özellikle Afad’a büyük “bağış” yapan kamu bankalarına sermaye enjeksiyonu gerekebilir. Önümüzdeki haftalarda çarşı karışabilir."