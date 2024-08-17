İktidarın 2025 Planı Ortaya Çıktı: Emekliye ve Çalışana Ne Kadar Zam Gelecek?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın Londra’da yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmelerde 2025 yılında emekli ve çalışanlara yapılacak zam oranlarını dile getirdiği öğrenildi. Karahan, yılbaşında yapılacak zamların en fazla yüzde 20 oranında olacağını belirtti.

10 Haber'den Erdal Sağlam'ın haberine göre, geçtiğimiz ay Londra’da yabancı bir aracı kurumun düzenlediği toplantıya katılan Karahan, sunumunun ardından yatırımcıların sorularını yanıtladı.

Özellikle asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları hakkında gelen bir soruya yanıt veren Karahan, 2024 yılı başında yapılan zamların oldukça yüksek olduğunu vurguladı. Bu nedenle, çalışan kesimin yıl sonu enflasyon farkı beklentilerinin karşılanamayacağını belirtti.

2025 yılı için belirlenen enflasyon hedefinin yüzde 14 olduğunu hatırlatan Karahan, enflasyon koridorunun üst sınırının ise yüzde 21 olarak belirlendiğini söyledi.

EN FAZLA YÜZDE 20 ZAM

Buna göre, Merkez Bankası’nın hesaplamalarının yüzde 15 ile en fazla yüzde 20 arasında bir zam öngördüğünü ifade etti.

Karahan'ın açıklamaları ekonomi yönetiminin maaş zamlarıyla ilgili kesin karara vardığına işaret ediyor.