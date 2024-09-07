İkinci El Otomobilde Yeni Dönem: Artık Zorunlu Olacak

İkinci el otomobil satışlarında zorunlu hale gelecek "Güvenli Ödeme Sistemi", sektörde tartışmalara neden oluyor.

İkinci El Otomobilde Yeni Dönem: Artık Zorunlu Olacak - Resim: 1

27 Eylül’de yürürlüğe girecek bu uygulama, dolandırıcılığı önleme amacı taşısa da, galericiler ek maliyetlerden şikayetçi. "Güvenli Ödeme Sistemi" ve noter ücretlerinin kendilerini zorladığını belirten galericiler, bu masrafları araç fiyatlarına yansıttıklarını söylüyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, iki yıl önce başlayan ve bu ay zorunlu olacak Güvenli Ödeme Sistemi’nin dolandırıcılığı önlemek için hayata geçirildiğini vurguladı. Özellikle vatandaşlar arasındaki satışlarda dolandırıcılığın yaygın olduğunu belirten Erkoç, bu sistemle bu tür olayların önüne geçilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Ancak galericilerin noter üzerinden işlem yapma zorunluluğundan rahatsız olduğunu belirten Erkoç, galericilerin zaten Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak yetkilendirildiğini ve dolandırıcılık gibi bir durumun söz konusu olamayacağını belirtti. Bu nedenle, noter olmadan satış yapmak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
Otomobil Zam
Araç Sahipleri Saç Baş Yolacak: Yeni Zamlı Fiyatlar Duyuruldu Araç Sahipleri Dikkat: Yeni Zamlı Fiyatlar Duyuruldu
Mevduat Faizi Alev Aldı: 230 Bin Liranın Getirisi Bakın Ne Kadar Oldu Mevduat Faizi Alev Aldı: 230 Bin Liranın Getirisi Tavan Yaptı
İslam Memiş: "Bugün Açıklanacak, Hazırlığa Başlayın" İslam Memiş: "Bugün Açıklanacak, Hazırlığa Başlayın"
Enflasyon Tahmini Sil Baştan Değişti: Emekli Maaşlarında Yeni Senaryo Ortaya Çıktı Enflasyon Tahmini Sil Baştan Değişti: Emekli Maaşlarında Yeni Senaryo Ortaya Çıktı
SSK, Bağ-Kur ve Bütün Emeklilerin 2025 Zam Oranı Değişti: İşte Yeni Maaş Hesabı SSK, Bağ-Kur ve Bütün Emeklilerin 2025 Zam Oranı Değişti: İşte Yeni Maaş Hesabı
İstanbullulara 'Pazartesi' Alarmı, Seferler Artırılıyor: Ulaşım Bedava Mı Olacak? İstanbullulara 'Pazartesi' Alarmı, Seferler Artırılıyor: Ulaşım Bedava Mı Olacak?
Borsa'da Yeni Hareketlilik: Sermaye Artıracak Şirketler Belli Oldu Borsa'da Yeni Hareketlilik: O Şirketler Belli Oldu
Tekstil Devi El Değiştirdi: Yeni Sahipleri Bakın Kim Tekstil Devi El Değiştirdi: Yeni Sahipleri Bakın Kim Çıktı
Dolar ve Altında İşler Karıştı: Gram Altında 3 Bin Lira İçin Tarih Verildi Dolar ve Altında İşler Karıştı: Gram Altında 3 Bin Lira İçin Tarih Verildi
700 Bin Liralık Dev Kampanya: Araba Almak İsteyenlere Eylül Fırsatı 700 Bin Liralık Dev Kampanya: Araba Almak İsteyenlere Eylül Fırsatı
Kamuda Yeni Sistem: İşe Alımlarda Artık Böyle Uygulanacak Kamuda Yeni Sistem: İşe Alımlarda Uygulanacak
Zam Geldi: 18 Bin TL Oldu Zam Geldi: 18 Bin TL Oldu