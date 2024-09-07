İkinci El Otomobilde Yeni Dönem: Artık Zorunlu Olacak

27 Eylül’de yürürlüğe girecek bu uygulama, dolandırıcılığı önleme amacı taşısa da, galericiler ek maliyetlerden şikayetçi. "Güvenli Ödeme Sistemi" ve noter ücretlerinin kendilerini zorladığını belirten galericiler, bu masrafları araç fiyatlarına yansıttıklarını söylüyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, iki yıl önce başlayan ve bu ay zorunlu olacak Güvenli Ödeme Sistemi’nin dolandırıcılığı önlemek için hayata geçirildiğini vurguladı. Özellikle vatandaşlar arasındaki satışlarda dolandırıcılığın yaygın olduğunu belirten Erkoç, bu sistemle bu tür olayların önüne geçilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Ancak galericilerin noter üzerinden işlem yapma zorunluluğundan rahatsız olduğunu belirten Erkoç, galericilerin zaten Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak yetkilendirildiğini ve dolandırıcılık gibi bir durumun söz konusu olamayacağını belirtti. Bu nedenle, noter olmadan satış yapmak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA