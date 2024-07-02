İkinci el otomobilde yaprak kıpırdamıyor: 30 yılda böylesini görmedim

İndirimler çare olmadı... Fiyat düşüşlerine rağmen ikinci el otomobil piyasasında satışlar durma noktasına geldi.

İkinci el otomobilde yaprak kıpırdamıyor: 30 yılda böylesini görmedim

Sektörde ciddi bir durgunluğun yaşandığını kaydeden galerici esnaflarından Cem Tarık Figen,” Sektörümüz çok sıkıntı içerisinde 20 yıldır sektör içerisindeyiz böyle bir durum görmedik. Faizlerin yüksek olması sektöre olumsuz yansıdı. Gidişat iyi değil. Bayramı satış yapamadan geçirdik. Bir milyonluk araçlarda fiyatlar 750 bin TL'ye kadar gerilemiş durumda buna rağmen satış yok. Vatandaş araçlara yatırım yapmıyor mevduatlarını bakanlarda değerlendirmeyi tercih ediyor. Bu da sektöre olumsuz yansıyor” dedi.

“30 YILDA BÖYLESİNİ GÖRMEDİM”

Uzun yıllar ikinci el araç piyasasında faaliyet gösterdiklerini belirterek bugüne kadar benzer bir durumla karşılaşmadıklarını aktaran Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent ise ”Yaklaşık 34 yıldır sektör içerisinde hizmet vermekteyiz. Bugüne kadar böyle bir durgunluk yaşamadık. Sektör can çekişiyor. Sitemize gelen insanlar gezmek amaçlı geliyor. Bayramla birlikte bir hareketlik olur diye bekledik ama bu da olmadı. Yüzde 20-30'lara varan fiyat düşüşlerine rağmen yine müşteri bulamıyoruz. Vatandaş birikimlerini bakanlarda değerlendiriyor. Sektörümüz çok sıkıntılı bir dönem yaşıyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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