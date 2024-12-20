İkinci El Otomobilde Jet Hızıyla Satılan Modeller Belli Oldu: İlana Koymadan Elden Çıkıyor

RENKLER SATIŞLARI ETKİLEDİ

Araçların rengi de satış sürelerini etkiliyor. Siyah renkli araçlar ortalama 65 gün ilanda kalırken, beyaz renkli araçlar 50 gün gibi daha kısa bir sürede alıcı buluyor.

SATIŞTA BÖLGESEL FARKLAR

Bölgesel olarak bakıldığında, ikinci el araçların en uzun süre ilanda kaldığı bölge Karadeniz olarak belirlendi. Buna karşılık, Doğu Anadolu Bölgesi'nde araçlar çok daha kısa sürede satışa sunulduğu için "ticaret" hızlı bir şekilde gerçekleşiyor.