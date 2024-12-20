İkinci El Otomobilde Jet Hızıyla Satılan Modeller Belli Oldu: İlana Koymadan Elden Çıkıyor
Bu yıl ikinci el araç piyasası sürekli dalgalanmayla seyrini sürdürdü. Peki ikinci el araçlarda en hızlı satılan modeller hangileri oldu? İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılında ikinci el araç piyasası, yüksek mevduat faizleri, kredi geri ödemelerinin zorlaşması ve otomotiv şirketlerinin faizsiz kredi kampanyaları nedeniyle durgun bir seyir izledi. VavaCars'ın son araştırmasına göre, kasım ayında ikinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi 52 güne geriledi. Bu süre, eylül ayında 60 gün olarak kaydedilmişti.
HİBRİTLER HIZLI, ELEKTRİKLİLER YAVAŞ SATIYOR
Hibrit araçlar, 44 günle en hızlı satılan ikinci el araçlar oldu. Benzinli araçlar 51, dizel araçlar ise 54 gün ilanda kalarak hibritlerin ardından geldi. Elektrikli araçlar ise ortalama 63 gün ilanda kalarak satışta en yavaş olanlar arasında yer aldı.
EN HIZLI SATILAN MODELLER
Fiat Egea, 40 gün gibi kısa bir sürede alıcı bulduğu için ortalamanın oldukça altında performans gösterdi. Toyota Corolla 41, Renault Megane ve Honda Civic 44, Ford Focus 46, Skoda Octavia 54 ve Opel Astra ise 57 günde satılarak 50 günün altında kaldı.
RENKLER SATIŞLARI ETKİLEDİ
Araçların rengi de satış sürelerini etkiliyor. Siyah renkli araçlar ortalama 65 gün ilanda kalırken, beyaz renkli araçlar 50 gün gibi daha kısa bir sürede alıcı buluyor.
SATIŞTA BÖLGESEL FARKLAR
Bölgesel olarak bakıldığında, ikinci el araçların en uzun süre ilanda kaldığı bölge Karadeniz olarak belirlendi. Buna karşılık, Doğu Anadolu Bölgesi'nde araçlar çok daha kısa sürede satışa sunulduğu için "ticaret" hızlı bir şekilde gerçekleşiyor.
SEGMENT FARKLARI
Segmentlere göre satış hızları da değişiklik gösteriyor. C segment araçlar ortalama 48 gün, D segment araçlar 62 gün, E segment araçlar ise 76 gün ilanda kalıyor. Bu veriler, ikinci el araç piyasasında segmentin de satış süresi üzerinde etkili olduğunu gösterdi.