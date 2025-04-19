İkinci El Otomobilde Altın Gibi Yatırımlık Modeller Belli Oldu: Hiç Değer Kaybetmiyor!

Günümüzde birçok sürücü, teknolojinin hızla gelişmesi ve yeni modellerin cazibesiyle her 3 ila 5 yılda bir araç değiştirmeyi tercih ediyor. Ancak bu tercih, çoğu zaman maddi kayıplarla sonuçlanıyor. Çünkü piyasadaki birçok araç, satın alındıktan kısa bir süre sonra ciddi oranda değer kaybına uğruyor. İşte tam bu noktada, değerini koruyan markalar yatırım aracı olarak öne çıkıyor.