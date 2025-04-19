İkinci El Otomobilde Altın Gibi Yatırımlık Modeller Belli Oldu: Hiç Değer Kaybetmiyor!
Otomobil piyasasında hızlı değişim rüzgarları esmeye devam ederken, ikinci el araç alım-satımında kazançlı çıkmak isteyen sürücüler için önemli bir veri açıklandı. Uzmanlar, zamanla değer kaybı en az olan otomobil markalarını belirledi. Araştırma sonuçlarına göre, Japon otomobil devleri bu alanda da farkını ortaya koyuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Günümüzde birçok sürücü, teknolojinin hızla gelişmesi ve yeni modellerin cazibesiyle her 3 ila 5 yılda bir araç değiştirmeyi tercih ediyor. Ancak bu tercih, çoğu zaman maddi kayıplarla sonuçlanıyor. Çünkü piyasadaki birçok araç, satın alındıktan kısa bir süre sonra ciddi oranda değer kaybına uğruyor. İşte tam bu noktada, değerini koruyan markalar yatırım aracı olarak öne çıkıyor.
TOYOTA: ZİRVENİN ESAS ADI
İkinci el piyasasında fiyatını en iyi koruyan markaların başında Toyota geliyor. Verilere göre Toyota araçları, %89,1 oranında değerini muhafaza edebiliyor. Düşük arıza riski, uygun bakım maliyetleri ve yüksek güvenilirlik seviyesi, markayı bu alanda lider konuma taşıyor. Bu özellikleriyle Toyota, uzun vadede kullanıcılarına maddi avantaj sağlıyor.
SUZUKİ: FİYATLARI ZAMANA DİRENİYOR
Listede ikinci sırayı alan Suzuki, bazı modellerinde değer kaybı yaşanmadığı gibi zamanla fiyat artışı bile gösterebiliyor. Özellikle sınırlı üretim veya yüksek talep gören modeller, piyasada değer kazanmaya devam ediyor. Bu özelliğiyle Suzuki, otomobili sadece ulaşım aracı değil, yatırım aracı olarak değerlendiren kullanıcılar için cazip bir seçenek haline geliyor.
ISUZU: AZ MODEL, YÜKSEK DEĞER
Model çeşitliliği açısından daha dar bir yelpazeye sahip olsa da Isuzu, araçlarının ikinci eldeki sağla fiyat performansıyla dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, markanın ürettiği her model, uzun ömürlü yapısı sayesinde neredeyse hiç değer kaybetmiyor. Özellikle ticari segmentte tercih edilen Isuzu, dayanıklılığıyla öne çıkıyor.