İkinci El Otomobil Satışı Yapanlara Kötü Haber: O Uygulama Resmen Yasaklandı!
Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik ile ikinci el araç satış işlemlerine yönelik yeni kısıtlamalar getirildi. Yetki belgesi olmayan firmaların ikinci el otomobil ilanı vermesi yasaklanırken, bireysel kullanıcıların da açacağı otomobil satış ilanlarına kota uygulanacak.
Türkiye'de yürütülen parasal sıkılaşma adımları, son dönemde ikinci el otomobil piyasasının büyük bir darboğaza girmesine neden oldu. Yüksek faiz oranları nedeniyle taşıt kredilerine olan ilgi kesilirken, ikinci el otomobil piyasasında ise galericilerin talepleri sonrasında yeni bir düzenleme hayata geçirildi.
27 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile yetki belgesi olmayan işletmelerin ikinci el otomobil ilanı vermesi yasaklandı.
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