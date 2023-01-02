İkinci el otomobil piyasasını talep yoğunluğu vurdu, fiyatlar uçtu!

"2023'ÜN İLK HAFTASINA HIZLI BAŞLADIK"

İkinci el otomobil piyasasının 2022 yılında genel olarak yukarı ivme kazandığını belirten galerici Gökhan Ardeşen, "2023 yılının ilk haftasına hızlı başladık. Öğle saatinde kadar 6 araba hazırladık. Bunları müşterilerimize teslim edeceğiz. Yılbaşı öncesi başlayan hareketlilik yeni yılda da devam ediyor. Normal şartlarda yeni yıla sakin bir giriş bekliyordum fakat düşündüğümüz gibi olmadı" dedi.