İkinci el otomobil piyasasını talep yoğunluğu vurdu, fiyatlar uçtu!
Yılın son günlerinde hareketli geçen ikinci el otomobil piyasası, yeni yıla hızlı başladı. Oto galericiler, araç satın alacak vatandaşlara acele etmemeleri konusunda uyarıda bulunurken, fiyatların bu şartlarla ek olarak yüzde 10 artacağına dikkat çekti.
İkinci el otomobil piyasası son 20 gündür hareketlilik yaşanıyordu. Bu hareketlilik yeni yılın ilk haftasında da devam ediyor.
Son günlerde yüzde 20 artış yaşanan ikinci el araçlarda, yüzde 10’luk bir artış daha bekleniyor. Oto galericiler, vatandaşlara araçları al sat yapmak yerine, kullanmak için alma konusunda uyarıda bulunuyorlar.
"YÜKSELİŞ OLACAK"
İkinci el otomobil piyasasında talebin artarak devam ettiğini belirten galericiler, bu talebinde karşılığının yükseliş olacağını söyledi.
"2023'ÜN İLK HAFTASINA HIZLI BAŞLADIK"
İkinci el otomobil piyasasının 2022 yılında genel olarak yukarı ivme kazandığını belirten galerici Gökhan Ardeşen, "2023 yılının ilk haftasına hızlı başladık. Öğle saatinde kadar 6 araba hazırladık. Bunları müşterilerimize teslim edeceğiz. Yılbaşı öncesi başlayan hareketlilik yeni yılda da devam ediyor. Normal şartlarda yeni yıla sakin bir giriş bekliyordum fakat düşündüğümüz gibi olmadı" dedi.