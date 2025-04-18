İkinci El Otomobil Piyasasında Bahar Havası: Bu Araçlar Kapış Kapış Satılıyor

İkinci el otomobil piyasası, uzun süren durgunluğun ardından hareketlenmeye başladı. Özellikle 1 milyon TL’nin altındaki araçlar yoğun talep görüyor.

BAYRAM SONRASI SATIŞLAR HIZ KAZANDI

2025 yılına temkinli bir giriş yapan ikinci el otomobil piyasası, Ramazan Bayramı sonrası ivme kazandı. 500 bin TL ile 1 milyon TL arasındaki sedan ve SUV modeller, alıcıların gözdesi oldu. Sektör uzmanları, mart ayındaki satışların beklentileri aştığını belirtiyor.

1 MİLYON TL ALTINDA TALEP PATLAMASI

Uzmanlar, piyasadaki canlanmayı değerlendirdi: “1 milyon TL’nin altındaki araçlar adeta kapışılıyor. Son iki yılda inişli çıkışlı bir seyir izleyen piyasa, bayram sonrası rekor bir hareketlilik yakaladı. Gözlemlerimiz, bayramın hemen ardından geçen hafta ikinci el satışlarında ciddi bir artış olduğunu gösteriyor.” Uzmanlara göre, bir haftalık süreçte yaklaşık 10 bin ikinci el araç yeni sahiplerini buldu.

DÖVİZ VE FAİZ TALEPLERİ ARTIRIYOR

Sıfır araç fiyatlarının döviz kuru artışıyla yükselmesi, ikinci el piyasasına ilgiyi artırdı. Uzmanlar, “Perakende satışların yanı sıra oto ihale platformlarında da yoğun işlem hacmi var. Siyasi gelişmeler, tüketicilerde kur ve faiz artışı endişesi yaratıyor. Bu talebin geçici mi yoksa sürdürülebilir mi olduğu henüz net değil. Ancak uygun fiyatlı araçlarda satışlar güçlü şekilde devam ediyor. İkinci el piyasasını döviz kuru, enflasyon ve faiz oranları yönlendiriyor,” yorumunu yaptı.

“İKİNCİ ELDE BÜTÇE DOSTU SEÇENEKLER VAR”

Uzmanlar, olası kur ve faiz artışlarının talebi artırmasının beklendiğini vurguladı: “Sıfır araçlarda fiyatlar hızla tırmanıyor. B ve C segmenti sıfır araçlarda bile üst segment fiyatları görmek artık sıradan. Buna karşın ikinci el piyasası, cazip alternatifler sunuyor. 2025’te ikinci el pazarının 7,5 milyon adet, sıfır araç pazarının ise 1 milyonu aşan satışla yılı tamamlamasını öngörüyoruz.”

İkinci el otomobil piyasasındaki bu canlılık, uygun fiyatlı araç arayanlar için fırsatların hâlâ devam ettiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: Haber Merkezi