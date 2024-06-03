İkinci el otomobil piyasası altüst oldu, fiyatlar çakıldı!

Galerici esnafı Seyhat Kaysal, ikinci el otomobil piyasasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Satışların durduğunu ifade eden Kaysal, "Artık bu işin yazı da kışı da kalmadı. Fiyatları şu an düşürdük" dedi.

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Kurban Bayramına az bir süre kala İzmir Otokent'te 2. el araçların satışları bıçak gibi kesildi.

Her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği otokentte, kimsenin olmaması ve hiç bir hareketliliği yaşanmaması dikkat çekti. Otokentte, hafta içi olmasına rağmen sanki pazar günü gibi bir görüntü oluşurken, pandemi öncesi ve sonrası satışlarla bayram eden galerici esnafı şu sıralarda adeta sinek avlıyor.

"FİYATLARI ŞU AN DÜŞÜRDÜK"

İzmir Otokent esnafından Seyhat Kaysal, "Krediler yüksek olduğu için sıfır değil, ikinci el bile satamıyoruz. Bugün 1 milyon TL’yi bankaya atan kişi 40-50 bin lira faiz alıyor, gelir arama alır mı? Almaz. Yarın araba satacağımın garantisi var mı? Hayır; ama bankanın faizinin garantisi var. Kurban Bayramı’nın gelmesinin de bir anlamı yok. Artık bu işin yazı da kışı da kalmadı. Fiyatları şu an düşürdük. 3,5 milyonluk arabayı 3 milyon 350 bin liraya düşürdük yine aynı. Bir firma sıfır olan 1 milyon 280 bin liralık aracı 1 milyon 100 bin liraya düşürdü yine arayan yok" dedi.

İkinci el otomobil piyasası altüst oldu, fiyatlar çakıldı! - Resim : 1

"NE GELEN VAR NE DE GİDEN"

Araç bakmaya geldiğini ifade eden Osman Daşçı ise, ""100 lira kredi çeksen, 200 lira kredi ödeyeceksin. Şu an sadece parası olan alıyor, o da sıfır araca yöneliyor, ikinci el piyasası şuan otokentte durgun. Ne gelen ne de giden var. Şuan ki şartlar çok zor. Şaşkınım; çünkü 8-10 sene önce buraya geldiğimizde araç bulamıyorduk. Benim bütçeme göre baktığım araçlar ise çok yüksek fiyatlı şu anda" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Otomobil İkinci El
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