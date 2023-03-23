İkinci el otomobil pazarında 'sıfır araç' etkisi: Fiyatlar arttı!

Bayilerden sıfır araç tedarikinin zor olması alıcılar ikinci el otomobile yönlendirirken, İkinci ele olan talep de fiyatları artırdı.

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İkinci el otomobil pazarında 'sıfır araç' etkisi: Fiyatlar arttı!

Bayilerde sıfır otomobillerin kısıtlı olması alıcıları ikinci el otomobile yönlendirdi.

Yoğun talep fiyatlara da yükseliş olarak yansırken, galericiler sattıkları aracı tekrar aynı fiyata satamadıklarını belirtti.

"TALEP YÜKSEK"

İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik olduğunu söyleyen galerici Gökhan Ardeşen, "İkinci el otomobillere talep yüksek. Fiyatlar artmaya devam ediyor. Sattığımız aracı yerine koyma konusunda sorunlar yaşıyoruz" dedi.

"İKİNCİ EL OTOMOBİL PAZARINDA HAREKETLİLİK YAŞANIYOR"

"Bayram öncesi ve bahar ayları öncesi de fiyatlar yükseliyor" diyen Ardeşen, "Bayilerde sıfır araç bulunmuyor, ileriki tarihe teslimat tarihi veriliyor. Bu süreçte de fiyatlar yükseliyor. Talebin bayilerde karşılanamaması nedeniyle de ikinci el otomobil pazarında hareketlilik yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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