İkinci el otomobil fiyatları yükseldi, galerici esnafı tahminini açıkladı: Tarih verdi!

"EN ÇOK TALEP YATIRIM KAYNAKLI"

"Fiyatlar yüksek olsa da bu dönemin araç almak için iyi bir dönem" diyen Ardeşen, "Ayrıca, bu dönemde en çok talep yatırım kaynaklı binek araçlara oluyor. Piyasada ise genelde 350 bin TL ile 500 TL arasında araçlara talep var" dedi.