İkinci el otomobil fiyatları yükseldi, galerici esnafı tahminini açıkladı: Tarih verdi!
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala sıfır otomobil bulamayan vatandaş, ikinci el otomobile yöneldi. Piyasada artan talep, seçim ve bayram telaşı ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Otomobil fiyatları yükselirken, galerici esnafı tahminini açıkladı.
Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve seçimlerin daha erken bir tarih olan 14 Mayıs'a çekilmesi ile ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi.
Oto galeri esnafı Gökhan Ardeşen, “Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla sıfır otomobil bulamayan vatandaş ikinci el otomobillere yöneldi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin de erken tarihe çekilmesiyle seçim sonrası otomobil fiyatlarının artacağını düşünen vatandaşlar şimdiden ikinci el otomobil almak için bizleri arıyorlar" dedi.
"EN ÇOK TALEP YATIRIM KAYNAKLI"
"Fiyatlar yüksek olsa da bu dönemin araç almak için iyi bir dönem" diyen Ardeşen, "Ayrıca, bu dönemde en çok talep yatırım kaynaklı binek araçlara oluyor. Piyasada ise genelde 350 bin TL ile 500 TL arasında araçlara talep var" dedi.
"OTOMOBİL PİYASASI HAREKETLENDİ"
Ardeşen, "İkinci el otomobil piyasasının hareketlendiğini belirten Ardeşen, "Önümüz Ramazan Bayramı bu dönemlerde ikinci el otomobil fiyatlarında hep bir artış yaşanıyor. Ayrıca buna ek olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de erkene çekilmesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi" ifadelerini kullandı.