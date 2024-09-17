İkinci El İçin Geri Sayım Başladı: Son Tarih 27 Eylül! Herkese Zorunlu Olacak

Yeni sistem, alıcı ve satıcı arasında güvenli bir alışveriş süreci sağlamak için geliştirilen "ortak bloke havuz" modeline dayanıyor. Sistem sayesinde, ödeme işlemi noter aşamasında güvence altına alınıyor, böylece para, işlemler tamamlanana kadar bloke ediliyor ve dolandırıcılık riski büyük ölçüde ortadan kaldırılıyor.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NEDİR VE KİMLERİ KAPSAR?

İkinci el araç alım satımında, noter onayıyla yapılan tüm işlemler bu sisteme tabi olacak. Alıcı, ödeme yapmadan önce parasını güvenli havuza aktaracak, bu havuzda tutulan para, işlemin tamamlanmasıyla birlikte satıcıya aktarılacak. Bu sayede, satış işlemi süresince her iki taraf da korunmuş olacak. Sistem, araç alım satımı yapan herkes için geçerli ve zorunlu hale geldiğinden, herhangi bir araç alım satım işlemine dahil olan herkes bu yöntemi kullanmak durumunda olacak.

Güvenli Ödeme Sistemi, özellikle dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek ve tarafların güven içinde işlem yapmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir model. Araç almayı ya da satmayı düşünenlerin bu yeni döneme hazır olması ve işlemlerini güvenli ödeme üzerinden gerçekleştirmesi önem taşıyor.