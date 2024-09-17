İkinci El İçin Geri Sayım Başladı: Son Tarih 27 Eylül! Herkese Zorunlu Olacak
İkinci el araç alım satımında yeni bir dönem başlıyor ve dolandırıcılık riskini minimize etmek amacıyla devreye alınan "Güvenli Ödeme Sistemi" 27 Eylül'den itibaren zorunlu hale geliyor.
Kaynak: ATV Haber
Yeni sistem, alıcı ve satıcı arasında güvenli bir alışveriş süreci sağlamak için geliştirilen "ortak bloke havuz" modeline dayanıyor. Sistem sayesinde, ödeme işlemi noter aşamasında güvence altına alınıyor, böylece para, işlemler tamamlanana kadar bloke ediliyor ve dolandırıcılık riski büyük ölçüde ortadan kaldırılıyor.
GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NEDİR VE KİMLERİ KAPSAR?
İkinci el araç alım satımında, noter onayıyla yapılan tüm işlemler bu sisteme tabi olacak. Alıcı, ödeme yapmadan önce parasını güvenli havuza aktaracak, bu havuzda tutulan para, işlemin tamamlanmasıyla birlikte satıcıya aktarılacak. Bu sayede, satış işlemi süresince her iki taraf da korunmuş olacak. Sistem, araç alım satımı yapan herkes için geçerli ve zorunlu hale geldiğinden, herhangi bir araç alım satım işlemine dahil olan herkes bu yöntemi kullanmak durumunda olacak.
Güvenli Ödeme Sistemi, özellikle dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek ve tarafların güven içinde işlem yapmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir model. Araç almayı ya da satmayı düşünenlerin bu yeni döneme hazır olması ve işlemlerini güvenli ödeme üzerinden gerçekleştirmesi önem taşıyor.
OTOMOBİL ALIM SATIMINDA 27 EYLÜL'DEN İTİBAREN ZORUNLU OLACAK
İkinci el alım satım piyasasına getirilen yeni sisteme ilişkin merak edilenleri yanıtlayan Otocenter Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu "Kademeli olarak hayata geçirildi. Şu anda yetkili satıcıdan, yetkili satıcıya yapğılan satışlarda bir zorunluluk yok. Taraflardan birinin yetkili satıcı olması durumunda güvenli ödeme sistemini yapmak artık zorunlu. 27'sinden sonra tüm araç alım satımlarında güvenli ödeme sistemini zorunlu olacak" ifadelerini kullandı.
GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?
"Kendi mobil telefonlarından veya 'takasbank' uygulamasını indirerek bir üyelik oluşturuarak alıcıya bir referans kodu gidiyor" diyen Noter Başkatibi Ahmet Onat, yeni sisteme ilişkin şu ifadelere yer verdi:
Aracı satacak kişi de bu referans numarasını kendi bankasına girerek parasının satıştan sonra geleceğini görüyor. Burada birinin hesabına giden bir para yok. Ortak bloke hesapta para kalıyor. Alan ve satan imzaları attıktan sonra söz konusu para satıcının hesabına geçiyor.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığı tarafından da yeni sisteme ilişkin X'ten dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Bakanlığın yeni sistemle ilgili yaptığı paylaşımda, "İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül itibarıyla zorunlu hale gelecek" ifadeleri yer aldı.