İkinci El Elektrikli Araç Alırken Bunu Göz Ardı Eden Yandı! Sürücülere Bir Masraf Daha Çıkacak

Auto Club Europa (ACE) tarafından paylaşılan verilere göre, ikinci elde satışa sunulan elektrikli araçların büyük bölümü daha önce filo ya da leasing kapsamında kullanılmış modellerden oluşuyor. Bu araçların çoğu şeffaf bakım geçmişine ve makul kilometre değerlerine sahip. Günlük kullanım için 180 ila 250 kilometre arası menzil sunabilen bu araçlar, şehir içi ihtiyaçlara yönelik yeterli performans sağlıyor.