İkinci El Elektrikli Araç Alırken Bunu Göz Ardı Eden Yandı! Sürücülere Bir Masraf Daha Çıkacak
Elektrikli araçlara yönelik ilgi artarken, ikinci el piyasası da hareketlenmeye devam ediyor. Özellikle Avrupa’da yapılan son araştırmalar, kompakt segmentte piyasanın altında çok sayıda elektrikli otomobilin satışa sunulduğunu gösteriyor. Ancak uzmanlar, düşük fiyatların her zaman avantaj anlamına gelmediğini vurguluyor.
Auto Club Europa (ACE) tarafından paylaşılan verilere göre, ikinci elde satışa sunulan elektrikli araçların büyük bölümü daha önce filo ya da leasing kapsamında kullanılmış modellerden oluşuyor. Bu araçların çoğu şeffaf bakım geçmişine ve makul kilometre değerlerine sahip. Günlük kullanım için 180 ila 250 kilometre arası menzil sunabilen bu araçlar, şehir içi ihtiyaçlara yönelik yeterli performans sağlıyor.
DÜŞÜK FİYAT TUZAĞINA DİKKAT
İkinci el elektrikli araç satın alırken yalnızca fiyat etiketine odaklanmak, ilerleyen dönemde sürücülere sürpriz maliyetler çıkarabilir. Özellikle batarya sağlığı, araç garantisinin devam edip etmediği ve satıcının güvenilirliği gibi konular, aracın toplam değerini doğrudan etkiliyor. Batarya kapasitesindeki kayıplar, menzili azaltmakla kalmayıp ciddi tamir veya değişim masraflarına neden olabiliyor.
ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIN ALMA ÖNCESİ NELER KONTROL EDİLMELİ?
Uzmanlara göre, ikinci el elektrikli araç alırken şu adımlar ihmal edilmemeli:
Bakım kayıtlarını mutlaka kontrol edin.
Garanti kapsamının devam edip etmediğini öğrenin.
Batarya durumu raporunu isteyin.
Aracı güvenilir bir bayiden veya satıcıdan almayı tercih edin.
Bu önlemler, hem satın alma sürecinde hem de aracın uzun vadeli kullanımı açısından büyük fark yaratabiliyor.
HER UCUZ ARAÇ FIRSAT OLMAYABİLİR
Sektör temsilcileri, “ucuz” olarak görülen bazı elektrikli araçların uzun vadede ekonomik olmayabileceğini söylüyor. Özellikle batarya değişim maliyetlerinin yüksekliği göz önüne alındığında, iyi kondisyonda bir araç tercih etmek daha mantıklı bir yatırım haline geliyor.