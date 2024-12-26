İkinci El Araçta Yeni Dönem: 30 Gün Süre Verildi! Geri Sayım Başladı
İkinci el otomobilde yeni bir dönemin kapısı açıldı. Araç sahipleri için 30 günlük süreç resmen başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İkinci el araç piyasasında önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile oto galeriler, araç alımlarında artık 30 günlük geçici trafik sigortası yaptırabilecek.
BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI
Daha önce yürürlüğe giren düzenleme, ikinci el araç alım-satım işlemleri için yıllık trafik sigortası yapılmasını zorunlu kılmıştı. Bu durum, özellikle oto galericiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Yeni düzenleme, galerilere yönelik bir esneklik sağlayarak kısa süreli sigorta ile araç alımını mümkün hale getirdi.
Trafik sigortaları genellikle yıllık olarak düzenlenirken, bu düzenleme sayesinde oto galeriler gibi ikinci el araç ticareti yetki belgesine sahip işletmeler, yalnızca 30 günlük trafik sigortası yaptırarak araç alımı gerçekleştirebilecek. Böylece galericiler, yıllık sigorta yükünden kurtulmuş olacak. Ancak bireysel alıcılar için yıllık trafik sigortası zorunluluğu devam ediyor.
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte, “Kurum, 27/8/2024 tarihli ve 32645 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini haiz işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresini otuz güne kadar indirmeye yetkilidir.” denildi.