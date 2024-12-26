İkinci El Araçta Yeni Dönem: 30 Gün Süre Verildi! Geri Sayım Başladı

Trafik sigortaları genellikle yıllık olarak düzenlenirken, bu düzenleme sayesinde oto galeriler gibi ikinci el araç ticareti yetki belgesine sahip işletmeler, yalnızca 30 günlük trafik sigortası yaptırarak araç alımı gerçekleştirebilecek. Böylece galericiler, yıllık sigorta yükünden kurtulmuş olacak. Ancak bireysel alıcılar için yıllık trafik sigortası zorunluluğu devam ediyor.