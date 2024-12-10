İkinci El Araçta Peynir Ekmek Gibi Satan Otomobil Modelleri Belli Oldu: Zirvedeki Marka Şaşırttı

Türkiye'nin ikinci el çevrim içi araç pazarında kasım ayında peynir ekmek gibi satılan otomobil modelleri belli oldu.

Kaynak: AA

Otomobil
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İkinci El Araçta Peynir Ekmek Gibi Satan Otomobil Modelleri Belli Oldu: Zirvedeki Marka Şaşırttı - Resim: 1

Indicata'nın raporuna göre, çevrim içi ikinci el otomobil ilan sayıları kasım ayında da artmaya devam etti. Geçen ay yayınlanan 387 bin 998 ilanla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik bir büyüme yaşandı. Ancak, ekim ayındaki yüksek ivme biraz yavaşlayarak yüzde 12'lik bir düşüş gözlemlendi.

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İkinci El Araçta Peynir Ekmek Gibi Satan Otomobil Modelleri Belli Oldu: Zirvedeki Marka Şaşırttı - Resim: 2

Yayınlanan ilanların yüzde 46'sı olan 176 bin 921 araç satışı gerçekleşti. Bu rakam, ekim ayına göre yüzde 5'lik bir düşüş gösterse de, Kasım 2023'e göre yüzde 23'lük önemli bir artışı işaret ediyor.

İşte kasım ayında en çok satılan otomobil markaları:

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İkinci El Araçta Peynir Ekmek Gibi Satan Otomobil Modelleri Belli Oldu: Zirvedeki Marka Şaşırttı - Resim: 3

10- Toyota

Kasım satışı (adet): 6.363

9- Hyundai

Kasım satışı (adet): 7.507

8- Peugeot

Kasım satışı (adet): 9.198

7- Opel

Kasım satışı (adet): 9.476

6- Mercedes-Benz

Kasım satışı (adet): 9.909

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İkinci El Araçta Peynir Ekmek Gibi Satan Otomobil Modelleri Belli Oldu: Zirvedeki Marka Şaşırttı - Resim: 4

5- BMW

Kasım satışı (adet): 10.439

4- Ford

Kasım satışı (adet): 15.825

3- Renault

Kasım satışı (adet): 20.659

2- Fiat

Kasım satışı (adet): 21.242

1- Volkswagen

Kasım satışı (adet): 22.239

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