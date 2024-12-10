İkinci El Araçta Peynir Ekmek Gibi Satan Otomobil Modelleri Belli Oldu: Zirvedeki Marka Şaşırttı

Yayınlanan ilanların yüzde 46'sı olan 176 bin 921 araç satışı gerçekleşti. Bu rakam, ekim ayına göre yüzde 5'lik bir düşüş gösterse de, Kasım 2023'e göre yüzde 23'lük önemli bir artışı işaret ediyor.

İşte kasım ayında en çok satılan otomobil markaları: