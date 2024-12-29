İkinci El Araçlar Sıfır Otomobili Solladı: Almadan Önce Mutlaka Dikkat Edin

Piyasada ikinci el otomobillerin fiyatlandırılması, genellikle sıfır araçların liste fiyatlarına ve talebe göre şekilleniyor. Ancak şu anda liste fiyatları ile gerçek satış fiyatları arasında ciddi bir uçurum var. Bu durum, ikinci el araçların sıfır araçlardan daha pahalıya satılmasına yol açabiliyor.