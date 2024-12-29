İkinci El Araçlar Sıfır Otomobili Solladı: Almadan Önce Mutlaka Dikkat Edin
2025 yılıyla birlikte sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan değişimler, ikinci el araç piyasasında da etkisini göstermeye başladı. Ancak ikinci el otomobil fiyatları, mantık sınırlarını zorlayan seviyelere ulaşmış durumda.
Kaynak: Haber Merkezi
Piyasada ikinci el otomobillerin fiyatlandırılması, genellikle sıfır araçların liste fiyatlarına ve talebe göre şekilleniyor. Ancak şu anda liste fiyatları ile gerçek satış fiyatları arasında ciddi bir uçurum var. Bu durum, ikinci el araçların sıfır araçlardan daha pahalıya satılmasına yol açabiliyor.
PEUGEOT 408 ÖRNEĞİ
Örneğin, sıfır bir Peugeot 408 GT donanımını 1,83 milyon TL'ye satın almak mümkün. Ancak aynı aracın 6.001 kilometredeki ikinci el versiyonu için 1,8 milyon TL’ye kadar fiyatlar karşımıza çıkabiliyor. Bazı modellerde ise ikinci el fiyatlar sıfır fiyatların üzerine çıkmış durumda.
LİSTE FİYATLARI GERÇEK DEĞİL
Bu fiyat dengesizliğinin temel nedeni, liste fiyatlarının gerçek satış tutarlarını yansıtmaması. Özellikle bayilerdeki indirimler ve kampanyalar, sıfır araçların reel fiyatlarını liste fiyatlarının altına çekiyor. Ancak ikinci el satıcıları, liste fiyatlarını baz alarak fiyat belirlediği için araçlar olması gerekenden daha pahalı hale geliyor.
ALICILAR NELERE DİKKAT ETMELİ?
2023 model veya daha üstü bir araç satın almayı düşünenler, öncelikle sıfır araç fiyatlarını araştırmalı. Bayilerden alınacak fiyat teklifleri, ikinci el araçlar için karşılaştırma yaparken daha sağlıklı bir yol haritası sunabilir.