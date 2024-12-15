İkinci El Araçlar İçin Geri Sayım Başladı! Tüm Dengeler Değişecek
Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araç satışındaki 6 ay ve 6 bin kilometre şartında değişikliğe gidebileceği öne sürüldü. Bu değişikliğin hayata geçmesi durumunda, 1 Ocak 2025 itibarıyla ikinci el araç fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarına yaklaşması, hem alıcıyı hem de satıcıyı zor durumda bıraktı. Alıcılar, fiyatların yüksekliği nedeniyle sıfır araçlara yönelirken, galericiler ise satışların durma noktasına gelmesinden şikayetçi.
Kaynak: Haber Merkezi