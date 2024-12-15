İkinci El Araçlar İçin Geri Sayım Başladı! Tüm Dengeler Değişecek

Son dönemde ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarına yaklaşması, hem alıcıyı hem de satıcıyı zor durumda bıraktı. Alıcılar, fiyatların yüksekliği nedeniyle sıfır araçlara yönelirken, galericiler ise satışların durma noktasına gelmesinden şikayetçi.

Kaynak: Haber Merkezi