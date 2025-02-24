İkinci El Araç Piyasasında Yeni Düzenleme: Sigorta Bedeli Fiyatlara Yansıyacak, Fiyatlarda Rüzgar Tersine Döndü
İkinci el araç alım satımına yönelik yapılan yeni düzenleme ile noter işlemleri öncesinde trafik sigortası yaptırma zorunluluğu getirildi.
Kaynak: AA
Düzenlemenin ardından sigorta maliyetlerinin araç fiyatlarına nasıl yansıyacağı tartışılırken, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) yayımladığı rapora göre, ikinci el otomobile talep ocak ayında sabit kalırken, reel fiyatlardaki düşüş devam etti. Yıllık bazda ise araç fiyatlarında yüzde 8,7’lik artış kaydedildi.
SİGORTA MALİYETLERİ FİYATLARI YÜKSELTİYOR
Daha önce araç satın alındıktan sonra 15 gün içinde yapılması gereken trafik sigortası, yeni düzenleme ile satış işlemi öncesinde zorunlu hale getirildi. Galericiler, sigorta bedelinin maliyetleri artırdığını belirterek, bu yükün doğrudan alıcılara yansıtılacağını ifade ediyor.
Sektör temsilcileri, sigorta masraflarının araç fiyatlarında önemli bir fark yarattığını vurguluyor. Bir oto galericisi, zorunlu sigorta nedeniyle araç fiyatlarına 15-20 bin lira ekleme yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.
YILLIK SİGORTA DAHA AVANTAJLI GÖRÜNÜYOR
Galericiler, 2 aylık sigorta poliçelerinin 4 bin ile 5 bin lira arasında değiştiğini, ancak bu poliçelerde iptal sonrası kesinti oranlarının 700-800 lira civarında olduğunu belirtiyor. Buna karşın, yıllık poliçelerde kesinti oranlarının 200-300 lira seviyesinde olduğu, bu nedenle yıllık sigorta yaptırıp daha sonra iptal etmenin daha avantajlı olduğu dile getiriliyor. Ancak bu yöntemin de ek maliyetlere yol açabileceği ifade ediliyor.
Oto galericisi Fatih Topaloğlu, sigorta bedelinin aracın durumuna ve alıcının profilinize göre değişiklik gösterebileceğini belirterek, bazı araçlarda bu maliyetin 50 bin liraya kadar çıkabileceğini söyledi.
İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA HAREKETLİLİK AZALDI
BETAM tarafından sahibinden.com verileri kullanılarak hazırlanan "Otomobil Piyasası Görünümü" raporuna göre, ocak ayında otomobil talep endeksi Aralık 2024’e kıyasla sabit kaldı ancak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 arttı.
İkinci el piyasasında hareketliliği gösteren satılan otomobil sayısının, satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya göre 1,4 puan düşerek yüzde 20,3 oldu. Bu azalışın, ilan sayısındaki yüzde 0,7’lik ve satılan otomobil sayısındaki yüzde 7’lik düşüşten kaynaklandığı belirtildi.
SATILIK ARAÇ İLANLARI UZUN SÜRE YAYINDA KALIYOR
Piyasadaki durgunluğu gösteren bir diğer veri ise satılık araç ilanlarının yayında kalma süresi oldu. Ocak 2025’te "kapatılan ilan yaşı" bir önceki aya göre 0,9 gün artarak 21,1 güne yükseldi.
REEL FİYATLAR DÜŞÜŞTE, ANCAK ORTALAMA FİYATLAR ARTIYOR
Otomobil fiyatları enflasyondan arındırılmış verilerle incelendiğinde, son 19 aydır düşüş eğiliminin devam ettiği görüldü. Ocak ayında reel fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 2 azalarak 151,7 seviyesine geriledi. Reel fiyatlardaki yıllık değişimin hala negatif olduğu, Mayıs 2023’te yüzde 47,9’a kadar çıkan artış oranının Haziran 2024’te yüzde -41,4 seviyesine gerilediği, Ocak 2025 itibarıyla ise yüzde -23,5 olarak kaydedildiği belirtildi.
Buna karşın, ortalama araç fiyatlarında artış yaşandı. Aralık 2024’te 908 bin 588 lira olan ortalama ikinci el otomobil fiyatı, Ocak 2025’te 935 bin 136 liraya yükseldi.
SATIŞLAR AZALIYOR
Raporda, satılık ilanların ne kadarının satıldığına dair veriler de yer aldı. Ocak ayında satılık otomobil ilan sayısının yüzde 0,7 azalırken, satılan otomobil sayısının yüzde 7 gerilediği kaydedildi. Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranının ise 1,4 puan azalarak yüzde 20,3 olduğu belirtildi.
Piyasanın bir diğer canlılık göstergesi olan "kapatılan ilan yaşı" ise ocakta 0,9 gün artarak 21,1 güne çıktı. Bu durum, satılık ilanların önceki aylara kıyasla daha uzun süre yayında kaldığını gösteriyor.
Yeni düzenlemenin ikinci el otomobil fiyatları üzerindeki etkisinin önümüzdeki aylarda daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.