İkinci El Araç Piyasasında Yeni Düzenleme: Sigorta Bedeli Fiyatlara Yansıyacak, Fiyatlarda Rüzgar Tersine Döndü

YILLIK SİGORTA DAHA AVANTAJLI GÖRÜNÜYOR

Galericiler, 2 aylık sigorta poliçelerinin 4 bin ile 5 bin lira arasında değiştiğini, ancak bu poliçelerde iptal sonrası kesinti oranlarının 700-800 lira civarında olduğunu belirtiyor. Buna karşın, yıllık poliçelerde kesinti oranlarının 200-300 lira seviyesinde olduğu, bu nedenle yıllık sigorta yaptırıp daha sonra iptal etmenin daha avantajlı olduğu dile getiriliyor. Ancak bu yöntemin de ek maliyetlere yol açabileceği ifade ediliyor.

Oto galericisi Fatih Topaloğlu, sigorta bedelinin aracın durumuna ve alıcının profilinize göre değişiklik gösterebileceğini belirterek, bazı araçlarda bu maliyetin 50 bin liraya kadar çıkabileceğini söyledi.