İkinci El Araç Piyasasında Rüzgar Tersine Döndü

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile Sahibinden’in hazırladığı “Otomobil Piyasası Görünümü” raporu, ikinci el araç piyasasındaki son durumu ortaya koydu. Temmuz ayında otomobil talebinde hem aylık hem de yıllık bazda ciddi artış yaşanırken, uzun süredir gerileyen reel fiyat düşüşünün yavaşladığı görüldü.

İkinci el otomobil piyasasına ilişkin yayımlanan rapora göre, ikinci el otomobil talep endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 19,1, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 17,2 yükseldi. Satılan araç sayısının ilanlara oranı 4,1 puan artarak yüzde 25,5’e ulaştı. Ortalama satış süresi ise 0,6 gün uzayarak 22,9 güne çıktı. Uzmanlar, bu durumun piyasada alıcıların yeniden aktifleştiğine işaret ettiğini belirtiyor.

İkinci El Araç Piyasasında Rüzgar Tersine Döndü - Resim : 1

FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞ YAVAŞLADI

Rapor enflasyondan arındırılmış (reel) otomobil fiyatlarında uzun süredir devam eden düşüşün temmuzda yavaşladığını ortaya koydu. Haziran ayında yıllık bazda yüzde 41,4 düşen reel fiyatlar, temmuzda yüzde 13,9 seviyesine geriledi. Aylık bazda ise tüm yaş gruplarında ortalama fiyatlar yükseldi.

MODEL VE YAŞ GRUBUNA GÖRE ORTALAMA FİYAT LİSTESİ

2004-2008 model araçlar: 453 bin 255 TL

2009-2013 model araçlar: 723 bin 928 TL

2014-2018 model araçlar: 1 milyon 131 bin TL

Satılık ilan sayısı da hazirana kıyasla yüzde 2,2 artış göstererek 988 bin 497 adete ulaştı.

İkinci El Araç Piyasasında Rüzgar Tersine Döndü - Resim : 2

YAKIT TÜRÜNE GÖRE ORTALAMA FİYATLAR

Benzinli otomobiller: 1 milyon 236 bin TL

Dizel otomobiller: 986 bin 515 TL

Hibrit otomobiller: 2 milyon 270 bin TL

Elektrikli otomobiller: 3 milyon 335 bin TL (en yüksek ortalama)

Kaynak: Haber Merkezi

