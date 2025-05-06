İkinci El Araç Piyasasında Rüzgar Tersine Döndü

SERVİS VE SİGORTA MALİYETLERİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

İkinci el araçlarda fiyat avantajı sağlansa da servis ve sigorta giderleri ek maliyet oluşturuyor. Yetkili servislerde 20 bin ile 50 bin kilometre arasındaki periyodik bakımların maliyeti 15 bin ile 40 bin lira arasında değişiyor.