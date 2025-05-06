İkinci El Araç Piyasasında Rüzgar Tersine Döndü
Sıfır otomobil fiyatlarına son bir ay içinde üst üste üç kez zam gelmesiyle birlikte piyasadaki en düşük araç fiyatı 1 milyon 200 bin liraya yükseldi. Bayram ve yaz dönemi öncesinde araç sahibi olmak isteyenler, tercihini bir yaşını geçmemiş ve 30 bin kilometreyi aşmamış ikinci el araçlardan yana kullanmaya başladı.
Kaynak: İHA
Sektör temsilcileri, özellikle SUV ve otomatik şanzımanlı araçlara ilginin yoğunlaştığını belirtiyor. İstanbul'da galericilik yapan Gökhan Ardeşen, sıfır araçlardaki fiyat artışı ve teslimat süresinin uzunluğu nedeniyle müşterilerin ikinci elde daha düşük kilometreli ve hemen teslim edilebilen araçlara yöneldiğini ifade etti. Ardeşen, 10 ila 20 bin kilometre arasındaki araçların büyük talep gördüğünü dile getirdi.
SIFIR ARAÇLARDA YÜZDE 13'E VARAN ZAMLAR UYGULANDI
Geçen hafta yapılan son fiyat artışıyla birlikte 16 otomobil markası, modellerine ortalama yüzde 2 ile 6 arasında zam yaptı. Bazı modellerde bu oran yüzde 13’e kadar çıktı. Toplamda 330 modelde fiyat artışları kaydedildi.
Döviz kurundaki yükselişin yanı sıra, ÖTV matrahında kritik eşiği geçen araçlar da bir üst vergi dilimine yükselerek fiyatların ciddi oranda artmasına neden oldu.
SEKTÖRDE HAREKETLİLİK TEKRAR BAŞLADI
Sektörde faaliyet gösteren Ahmet Yurtlu, mart ve nisan aylarında yaşanan durgunluğun, son zamlarla birlikte yerini hareketliliğe bıraktığını söyledi. Yurtlu, müşterilerin “sıfıra en yakın araç” arayışıyla galerilere geldiğini belirtti.
SERVİS VE SİGORTA MALİYETLERİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR
İkinci el araçlarda fiyat avantajı sağlansa da servis ve sigorta giderleri ek maliyet oluşturuyor. Yetkili servislerde 20 bin ile 50 bin kilometre arasındaki periyodik bakımların maliyeti 15 bin ile 40 bin lira arasında değişiyor.
Trafik sigortası primleri ise 10 bin ile 30 bin lira arasında seyrediyor. Sektör temsilcileri, alıcıların bu giderleri de göz önünde bulundurmasını öneriyor.