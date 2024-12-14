İkinci El Araç Piyasası Yangın Yeri! En Hızlı Satılan Modeller Belli Oldu

İkinci el araç pazarında Kasım ayı verileri belli oldu. Geçen ay, satışlar önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 176 bin 921 adede ulaştı. Ancak fiyat artışları sınırlı kaldı ve aylık bazda yalnızca yüzde 1’lik bir artış kaydedildi.

İLAN SAYISINDA PATLAMA

Indicata’nın verilerine göre, Kasım ayında ikinci el araç ilanlarının sayısı geçen yıla kıyasla artarak 388 bin adede çıktı. Bu ilanların yüzde 46’sını oluşturan 176 bin 921 araç kısa sürede alıcı buldu.