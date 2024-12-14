İkinci El Araç Piyasası Yangın Yeri! En Hızlı Satılan Modeller Belli Oldu
İkinci el otomobil piyasasına ilişkin Kasım ayı verileri belli oldu. En hızlı satılan modeller dikkat çekerken, fiyatlarda neredeyse hiç artış yaşanmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
İkinci el araç pazarında Kasım ayı verileri belli oldu. Geçen ay, satışlar önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 176 bin 921 adede ulaştı. Ancak fiyat artışları sınırlı kaldı ve aylık bazda yalnızca yüzde 1’lik bir artış kaydedildi.
İLAN SAYISINDA PATLAMA
Indicata’nın verilerine göre, Kasım ayında ikinci el araç ilanlarının sayısı geçen yıla kıyasla artarak 388 bin adede çıktı. Bu ilanların yüzde 46’sını oluşturan 176 bin 921 araç kısa sürede alıcı buldu.
SATIŞLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ
Binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok satılan 35 markanın 249 modeli için 369 bin 882 ilan incelendi. Satışlar, geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 23’lük bir artış gösterirken, bir önceki aya kıyasla yüzde 5 düşüş yaşandı.
FİYATLAR DEMİR ATTI
Araç fiyatlarında büyük bir yükseliş yaşanmadı. Kasım ayında fiyatlar yüzde 1 oranında artarken, 2024 yılının genelinde fiyat artışı yüzde 8 olarak kaydedildi.
EN HIZLI SATILAN MODELLER BELLİ OLDU
Kasım ayında ikinci el araçlar ortalama 32 günde el değiştirirken, Renault marka otomobiller 28 günle pazar ortalamasının önüne geçti ve en hızlı satılan araçlar arasında yer aldı.
DİZEL ARAÇLAR ZİRVEYİ KAPTI
Geçen ay en fazla satılan araçlar 99 bin 640 adetle dizel modeller oldu. Dizel araçları, 68 bin 952 adetle benzinli ve 4 bin 552 adetle otogazlı araçlar izledi. Hibrit otomobil satışları 1.674’te kalırken, elektrikli araç satışları 2.103 adede ulaştı.
ELEKTRİKLİLER ATAĞA KALKTI
Elektrikli araç satışları, Kasım 2023’teki 551 adetlik satışa kıyasla önemli bir artış gösterdi ve sektörün bu alandaki yükseliş eğilimi dikkat çekti.