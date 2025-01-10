İkinci El Araç Alıp Satanlar Dikkat! Satılan Araç Bozulunca 126 Bin Liralık Fatura Eski Sahibine Çıktı: Noterde 8 Yaş 160 Bin Kilometre Detayı Hayat Kurtarıyor
Taraflar arasında, ikinci el bir araç satışı gerçekleşti. İddia o ki 2 ay sonra motorunda bir arıza ortaya çıktı. Otomobilin yeni sahibi, aracı aldığı kişiyi sorumlu tuttu ve 126 bin liralık icra tebligatı gönderdi. Peki, eski sahibi araçta meydana gelen arızadan mesul mü? İşte bu noktada dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar var.
Kaynak: ATV Ana Haber
Devir teslim yapıldı, araç yeni sahibini buldu. Sonradan çıkan arıza yüzünden taraflar ters düştü. Noter devrinden sonra araçlardan kimin sorumlu olduğu konusu ise gündem oldu.
8 YAŞ VE 160 BİN KİLOMETRE DETAYI
ATV Ana Haber’de yer alan haberde, konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakırköy 24. Noteri Başkatibi Ahmet Onat, “8 yaş üstü ve 160 bin kilometre üzerindeyse araç ekspertiz raporu ibrazı zorunluluğu yok” dedi.
NOTER RAPORU HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI
Noter devri sırasında düşülen notun ortaya çıkması ile işin rengi değişti. O kağıtta ekspertizin yapılmadığı yazıyordu. Noter Başkatibi Onat işleyiş hakkında verdiği bilgide, “‘Ekspertiz raporumuz yoktur diye bir beyanları varsa bunu sözleşmeye, ‘ekspertiz raporunu beyan etmedik. Aracın kilometresi şudur’ diye beyanlarını alarak belgelere işliyoruz’ dedi.
ARACI ALAN KİŞİYE BİLDİRMEK ZORUNLULUĞU VAR
İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Serkan Cabus, eğer bir ekspertiz beyanı yapılmadıysa eski araç sahibinin masraflardan sorumlu olduğunu belirterek, “Bu araçla ilgili geçmiş olan tamir masraflarını, kaza geçmişini aracı sattığı kişiye bildirmek zorundadır” ifadelerini kullandı.
EKSPERTİZ ŞİRKETİ DE SORUMLU
Avukat Nihal Tavlan ise, “Eksper incelemesinde, incelenip de raporda yer almayan bazı kusurlar varsa araçta, bu kusurlardan hem satıcı hem de eksper sorumlu olacaktır. Noter satışından sonra bile. Alıcı ayıbı görür görmez derhal satıcıya ya da ekspere bildirmesi gerekiyor” yorumunu yaptı.