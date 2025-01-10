İkinci El Araç Alıp Satanlar Dikkat! Satılan Araç Bozulunca 126 Bin Liralık Fatura Eski Sahibine Çıktı: Noterde 8 Yaş 160 Bin Kilometre Detayı Hayat Kurtarıyor

EKSPERTİZ ŞİRKETİ DE SORUMLU

Avukat Nihal Tavlan ise, “Eksper incelemesinde, incelenip de raporda yer almayan bazı kusurlar varsa araçta, bu kusurlardan hem satıcı hem de eksper sorumlu olacaktır. Noter satışından sonra bile. Alıcı ayıbı görür görmez derhal satıcıya ya da ekspere bildirmesi gerekiyor” yorumunu yaptı.