İkinci El Araç Alıp Satacaklara Flaş Döviz Uyarısı: Elinizi Çabuk Tutun İbre Tersine Dönecek

Pandemi sürecinde araç fiyatlarının sürekli yükseldiğini ve bu durumun günlük fiyat değişimleriyle birlikte görülemediğini vurgulayan Acıbadem, "Pandemi döneminde araç fiyatlarında sürekli bir artış yaşandı. Hükümet ve Ticaret Bakanlığı, sıfır araçlardaki kontrolsüz artışları önlemek için çeşitli tedbirler aldı. Bu projeler, 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldı ve noterin sistemi, 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan araçla ilgili işlem yapmıyor" dedi.