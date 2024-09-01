İkinci El Araç Alıp Satacaklara Flaş Döviz Uyarısı: Elinizi Çabuk Tutun İbre Tersine Dönecek
İkinci el otomobil satışlarındaki durgunluk, galericileri endişelendirirken, döviz kurundaki artışların araç fiyatlarını da etkileyebileceği uyarısı yapıldı. Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, döviz kurundaki olası yükselişlerin ikinci el araç fiyatlarını artırabileceğine dikkat çekti.
Son bir yıl içinde ikinci el otomobil satışlarının yüzde 25 oranında gerilediğini belirten Acıbadem, fiyatların şu anda uygun seviyelerde olduğunu ancak döviz kurundaki artışların fiyatları yukarı çekebileceğini ifade etti. "Döviz kurundaki artış, araç fiyatlarının yükselmesine neden olabilir" diyen Acıbadem, bu durumun ikinci el araç piyasasında ek maliyetlere yol açabileceğini belirtti.
Pandemi sürecinde araç fiyatlarının sürekli yükseldiğini ve bu durumun günlük fiyat değişimleriyle birlikte görülemediğini vurgulayan Acıbadem, "Pandemi döneminde araç fiyatlarında sürekli bir artış yaşandı. Hükümet ve Ticaret Bakanlığı, sıfır araçlardaki kontrolsüz artışları önlemek için çeşitli tedbirler aldı. Bu projeler, 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldı ve noterin sistemi, 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan araçla ilgili işlem yapmıyor" dedi.
Döviz kurundaki artışların araç piyasasında da etkili olacağına dikkat çeken Acıbadem, şu şekilde devam etti:
"Geçen yıl Temmuz ayında yürürlüğe giren düzenlemeler, bayilerin araç fiyatlarının üzerinde elden para almasını engelledi. Ancak, bu tedbirler otomobil fiyatlarındaki balonu 12. aya kadar söndürdü."
Acıbadem, geçen yıl ve bu yıl arasındaki fiyat farkına da değinerek, "Fiyatlarda yüzde 20-25 oranında bir gerileme yaşandı. Bu oran tamamen balon etkisiydi. Şu anda otomobil fiyatları normal seviyelerde. Sıfır ve ikinci el araçlar arasındaki fark, arz-talep dengesine bağlı olarak kapanacak. Ancak, döviz kuru arttıkça fiyatların da yukarı yönlü bir trend göstermesi muhtemel" ifadelerini kullandı.