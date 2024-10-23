İkinci El Arabada ‘Parlama’ Dönemi! Sıfır Otomobil Fiyatları Avantajı Kaybetti: Dipten Dönüş
İkinci el araba almak isteyenler dikkat! Pazar yeniden canlanmaya başladı, sektör temsilcilerinden açıklama gecikmedi. İkinci el araç piyasasında arz fazlası yaşanırken fiyatlar ise gerilemeye başladı ve araç alacaklar için cazip hale geldi. Son üç ayda sıfır otomobillere gelen ortalama yüzde 10’luk zammın ikinci el ile sıfır arasındaki fiyat makasını açtığını belirten uzmanlar, “Sıfır araç almakta zorlananlar tekrar ikinci el araçlara yönelmeye başladı” dediler.
Kaynak: Hürriyet
Yılın son çeyreğinde durgunluk yaşayan ikinci el otomobil piyasasında ibre yeniden yukarı döndü. Haziran ayında sıfır kilometre araçlarda gerçekleştirilen GSR2 geçişi ve cazip kampanyaların etkisiyle düşüşe geçen ikinci el araba pazarı Temmuz ve Ağustos’ta toparlanırken, Eylül ayında ivme kazandı. Peki fiyatlar ne durumda? Sektör temsilcileri merak edilen tüm detayları anlattı.
İKİNCİ EL İLE SIFIR OTOMOBİL FİYAT FARKI AÇILDI
İkinci el otomobil pazarındaki hareketlilik üzerine Hürriyet’e değerlendirmede bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Son üç ayda sıfır araç fiyatlarına yapılan yüzde 10’luk zamlar, ikinci el ile sıfır araçlar arasındaki fiyat farkını daha da açtı. Bu durum, sıfır araçlara erişmekte zorlanan tüketicilerin ikinci ele yönelmesine neden oldu” ifadelerini kullandı.
ARZ ATTI, FİYATLAR GERİLEDİ
Yalçın ayrıca sıfır araç kampanyalarından yararlanamayanların ikinci ele yöneldiğini dile getirirken, özellikle sıfır araç fiyatlarının yükselmeye devam etmesi halinde ikinci el pazarına talebin artacağına dikkat çekti.
Yalçın ikinci elde arzın artması ile fiyatların daha da erişilebilir hale geldiğini söylerken, geçen yıl ilan sitelerinde yaklaşık 650 bin aracın yer aldığını bugün ise bu rakamın 1 milyona çıktığını anımsattı. Yalçın, "Arzın artması, fiyatların gerilemesine yol açtı. Uygun fiyatlı araç arayan tüketiciler bu durumdan faydalandı ve ikinci el piyasasına ilgi arttı" dedi.
Sıfır araç satın almak isteyenlerin ellerindeki ikinci el araçları takas etmelerinin de piyasada daha fazla araç bulunmasına ve fiyatların daha da düşmesine katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.
İKİNCİ ELDE 9 AYDA DİKKAT ÇEKEN DARALMA
TÜİK’in açıkladığı "Motorlu Kara Taşıtları, Eylül 2024" verilerine göre, ikinci el otomobil satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,8 artış göstererek 658 bin 566 adede ulaştı. Ancak, Ocak-Eylül 2024 döneminde toplam pazar yüzde 7,1 daralarak 5 milyon 118 bin 939 adette kaldı. Eylül ayında motosiklet, minibüs ve kamyonet gibi motorlu araçlarda yapılan devir işlemleri de yüzde 28 artışla 992 bin adede yükseldi. Yılın ilk 9 ayına baktığımızda, ikinci el motorlu araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 küçülerek 7 milyon 779 bin adette kalmış durumda.