İkinci El Arabada ‘Parlama’ Dönemi! Sıfır Otomobil Fiyatları Avantajı Kaybetti: Dipten Dönüş

İKİNCİ ELDE 9 AYDA DİKKAT ÇEKEN DARALMA

TÜİK’in açıkladığı "Motorlu Kara Taşıtları, Eylül 2024" verilerine göre, ikinci el otomobil satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,8 artış göstererek 658 bin 566 adede ulaştı. Ancak, Ocak-Eylül 2024 döneminde toplam pazar yüzde 7,1 daralarak 5 milyon 118 bin 939 adette kaldı. Eylül ayında motosiklet, minibüs ve kamyonet gibi motorlu araçlarda yapılan devir işlemleri de yüzde 28 artışla 992 bin adede yükseldi. Yılın ilk 9 ayına baktığımızda, ikinci el motorlu araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 küçülerek 7 milyon 779 bin adette kalmış durumda.