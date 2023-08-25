'İkinci dramatik hata' diyen Ünsalan, Merkez Bankası'nın kararını eleştirdi: Havaya kurşun atmak...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) ağustos ayı toplantısı ardından faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 25'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

Paraanaliz yazarı Çetin Ünsalan, kararla ilgili "Hemen herkeste bir hava oluştu ve önünü arkasını düşünmeden normalleşme adımı gibi yorumlamaya başladılar. Oysa ortada son derece gereksiz bir agresiflik söz konusu." değerlendirmesini yaptı. Ünsalan "Öncelikle piyasa faizlerinin yüzde 50 – 60 bandında gezdiği, enflasyonun da yıl sonu resmi hedeflemesinin bile yüzde 58 olduğu bir ortamda, buna karavana derler. Yani düşmanı korkutmak için cephane harcamak gibi bir şey." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ DRAMATİK HATA

Ünsalan, bu kararın bir hata olduğunu vurgulayarak "Aslında ekonomi yönetiminin son bir hafta içinde yaptığı ikinci dramatik hatadan söz ediyoruz. Öncelikle sırası gelmemiş, varlığı bile yanlış olan kur korumalı mevduattan çıkışla ilgili hamle, ardından da herkesin faizin de dövizin de yükseleceğini bildiği bir ortamda bu amacını aşan faiz hamlesi, sadece ekonomiyi daha çok dolarize etmeye neden olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İfadelerine "Şimdi gerileyen doları orada tutabilecek misiniz? Tutmalı mısınız? Tutmaya kalktığınız zaman boşalan fay stresini tekrar biriktirir ve patlama riskini arttırırsınız. Ayrıca tutmak için kasanızda dolar olması gerekir ki; yok." sözleriyle devam eden Ünsalan "Peki herkesin enflasyon, faiz ve doların yükseleceğini bildiği bir ortamda bunu neden yaptınız? Tam bir havaya ateş açma örneği. Harcadığınız kurşunla kaldınız. Bunu yaparken de bu sabah 27,5 TL’den mal satmış ihracatçının 25,5 TL’den tahsilat yapmasına neden olarak zarara yol açtınız. Hem de geçici bir hamle uğruna…" dedi.

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