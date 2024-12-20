İkili Mutabakat Sağlanır mı? Prof. Dr. Cem Kılıç 'İlk Kez Böyle Bir Tablo Var' Diyerek Açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık ve 16 Aralık'ın ardından üçüncü kez dün toplandı. Toplantıdan sonra açıklama yapan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılı asgari ücreti için beklentilerini 29 bin 583 TL olarak açıkladı ve bu rakamın altında bir karara imza atmayacaklarını söyledi.

"İLK KEZ BÖYLE BİR TABLO ORTAYA ÇIKIYOR"

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV canlı yayınına bağlanarak TÜRK-İŞ'in asgari ücret için sunduğu 29 bin 583 TL’lik teklifi yorumladı. Kılıç, “İlk kez böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Sabahki toplantı için beklentimiz bir rakamın ortaya çıkmasıydı. Olmadı. Rakam çıkmadı. Bugün yüzde 45 enflasyon ve yüzde 20 refah payı istediler. Önümüzdeki hafta TİSK buna karşı bir rakam getirecek. Bu yıl ikili mutabakatla yani hükümet ve işveren ile bir asgari ücret çıkacak gibi görünüyor." dedi.

İKİLİ MUTABAKATLA BELİRLENECEK

Kılıç, "Bu yıl üçlü mutabakat beklenmiyor, daha çok ikili bir mutabakatla bir asgari ücret belirlenecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. TÜRK-İŞ'in asgari ücret konusunda işçilerin taleplerini yansıttığını vurgulayan Kılıç, önümüzdeki hafta yapılacak dördüncü toplantıda işverenin karşı teklifini masaya getireceğini, ancak uzlaşı sağlanamaması durumunda TÜRK-İŞ’in toplantıyı terk edebileceğini belirtti.

"TÜRK-İŞ TOPLANTIYI TERK EDEBİLİR"

Kılıç, "Dördüncü toplantı için bakanlık taraflara çağrıda bulunacak. Bu toplantıda taraflar katılacak. İşveren karşı teklifini masaya getirecek. Eğer bir anlaşma sağlanamaz ise o gün daha önceki yıllarda olduğu gibi TÜRK-İŞ toplantının devamına katılmayacak. Ve muhtemelen toplantıyı terk edecektir. Daha sonrasında hükümet ve işveren bu konuda bir noktaya gelirse onlar rakamı açıklayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTV