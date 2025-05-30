İki Kez Büyük İkramiyeyi Kazandı, Tekrar Milyoner Oldu: Böyle Şans Ne Görüldü Ne Duyuldu! Servetine Servet Kattı
Dubai’de yaşayan 60 yaşındaki Paul Jose Mavely, inanılmaz bir başarıya imza attı. Tam 9 yıl arayla ikinci kez aynı piyango çekilişinde 1 milyon dolar kazanan Mavely, şans mı yoksa planlı bir sistem mi tartışmalarını beraberinde getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Hindistan’ın Kerala eyaletinden olan Mavely, 28 Mayıs 2025’te düzenlenen Dubai Duty Free Millenium Millionaire çekilişinin büyük talihlisi oldu. İlki 2016 yılında olmak üzere, iki kez 1 milyon dolarlık büyük ödül kazanan Mavely’nin bu zaferi, Dubai’de son yılların en dikkat çekici piyango hikayelerinden biri olarak kayıtlara geçti.
HER ÇEKİLİŞTE BİLET ÜZERİNDEKİ İSİM DEĞİŞİYOR
Yaklaşık 38 yıldır Dubai'de yaşayan ve müteahhitlik sektöründe şantiye şefi olarak çalışan Mavely, 1999'dan bu yana arkadaş grubuyla dönüşümlü olarak çekilişlere katıldıklarını belirtiyor. Her çekilişte bilet üzerindeki isim değiştiriliyor böylece herkesin şansı eşitleniyor. Mavely, 2016’daki ilk talihinde bileti dokuz arkadaşıyla paylaşmıştı. Bu kez ise 17 kişilik arkadaş grubuyla birlikte aldığı bilet ona yeniden büyük ödülü getirdi.
"BU SADECE BENİM DEĞİL, BİZİM ZAFERİMİZ"
İki çocuk babası Mavely, "Dubai Duty Free’ye ikinci kez bu mutluluğu yaşattığı için minnettarım. Aynı ikramiyeyi ikinci kez kazanmak kelimelerle tarif edilemez. Bu zafer sadece bana ait değil, yıllardır birlikte hayal kurduğumuz arkadaşlarıma da ait." dedi.
YÜZYILDA BİR OLABİLECEK BİR ŞANS
Mavely’nin 9 yıl arayla iki kez aynı çekilişte milyon dolarlık ödül kazanması sosyal medyada yüzyılda bir olur şeklinde yorumlandı. Kimi kullanıcılar şans faktörünü överken, kimileri de bu sistemli yaklaşımı örnek gösterdi.