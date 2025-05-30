İki Kez Büyük İkramiyeyi Kazandı, Tekrar Milyoner Oldu: Böyle Şans Ne Görüldü Ne Duyuldu! Servetine Servet Kattı

HER ÇEKİLİŞTE BİLET ÜZERİNDEKİ İSİM DEĞİŞİYOR

Yaklaşık 38 yıldır Dubai'de yaşayan ve müteahhitlik sektöründe şantiye şefi olarak çalışan Mavely, 1999'dan bu yana arkadaş grubuyla dönüşümlü olarak çekilişlere katıldıklarını belirtiyor. Her çekilişte bilet üzerindeki isim değiştiriliyor böylece herkesin şansı eşitleniyor. Mavely, 2016’daki ilk talihinde bileti dokuz arkadaşıyla paylaşmıştı. Bu kez ise 17 kişilik arkadaş grubuyla birlikte aldığı bilet ona yeniden büyük ödülü getirdi.

"BU SADECE BENİM DEĞİL, BİZİM ZAFERİMİZ"

İki çocuk babası Mavely, "Dubai Duty Free’ye ikinci kez bu mutluluğu yaşattığı için minnettarım. Aynı ikramiyeyi ikinci kez kazanmak kelimelerle tarif edilemez. Bu zafer sadece bana ait değil, yıllardır birlikte hayal kurduğumuz arkadaşlarıma da ait." dedi.