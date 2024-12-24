İki Hisseye Yasak Geldi! Yatırımcısının Elini Ayağını Titretecek Gelişme
Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında iki şirketin hisse senetlerine kredili işlem yasağı getirdiğini açıkladı.
Kaynak: BloombergHT
Yapılan açıklamaya göre, Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin hisselerine 23 Ocak 2025 tarihine kadar kredili işlem yapılamayacak. Karar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuruldu.
23 OCAK’A KADAR SÜRECEK
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) için BİST’in yaptığı açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EUKYO.E payları 24/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
BEGYO İÇİN AÇIKLAMA
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) için BİST’in yaptığı açıklama ise şu şekilde:
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BEGYO.E payları 24/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.