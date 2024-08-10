İki Dev Bankadan Türkiye Analizi: İşte Yıl Sonu Faiz ve Enflasyon Tahminleri...

Goldman Sachs ekonomistleri Başak Edizgil ve Clemens Grafe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın 3. enflasyon raporu sonrası kaleme aldığı notta bankanın 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadığını hatırlattı. Raporda enflasyonun yıl sonunda yüzde 36’ya düşeceği öngörülürken risklerin ise yukarı yönlü olduğu belirtildi.

Açıklamada “Haziran ve temmuz aylarında enflasyonda aşağı yönlü sürpriz görüldü. Ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve hanehalkının enflasyon beklentilerindeki düzelmeyle beraber fiyat baskılarının yılın kalanında sert biçimde yavaşlamasını bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

CİTİ’DEN FAİZ TAHMİNİ

Citi analistleri Gültekin Işıklar ve İlker Domaç da TCMB’nin enflasyon tahminlerinin değişmediğini belirterek bankanın 2025’te güçlü dezenflasyon beklediğine dikkat çekti.

Analistler, TCMB’nin kasım ayına kadar faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini öngörürken yıl sonu politika faizi beklentilerinin yüzde 45 olduğunu açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmediklerini belirterek "Enflasyonun 2024 yılı sonunda yüzde 38'e gerileyeceğini öngörüyoruz, 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk." açıklamasını yapmıştı. Karahan, para politikasındaki sıkı duruşu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizmişti.