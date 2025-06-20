İki Dev Bankadan 'Merkez Bankası' Analizi: Faiz İndirimi İçin Tarih ve Oran Verdiler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün politika faizini yüzde 46'da sabit tutmaya karar verdiğini açıkladı. Karar metnindeki "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesi çıkarılıp "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" ifadesine yer verildi.

Merkez Bankası'nın kararının hemen sonrasında Almanya’nın en büyük bankalarından olan Deutsche Bank, Türkiye’de faiz indirimi için temmuzu işaret edip dolar tahminini de revize ederek 45 liraya yükselttiğini duyurdu.

İKİ BANKADAN AYNI TAHMİN

Bunun ardından dünyadaki dev bankalardan Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin tahminler güncellenmeye devam ediyor. ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan ve Citi de, faiz indirimi hamlesi konusunda temmuz ayı için tahminde bulundu.

JPMorgan, Merkez Bankası'nın temmuz ayında 250 baz puanlık bir indirim yapmasını beklediğini açıklarken, Citi de temmuz ayını işaret etti. Banka, Merkez'in 250 baz puanlık politika faizi indirimine gideceğini öngördüğünü aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi