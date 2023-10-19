İki ay sonra ağır vergiler geliyor: Bu ürünlere el sürülemeyecek!

Birgün'ün haberine göre teklif, vergi yükünün yine yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele eden halkın üzerine kalacağını gösterdi. 2024 yılında Hazine’nin kasasına girecek olan KDV gelirlerinin 3 trilyon 341 milyar 959 milyon 29 bin TL olması bekleniyor.