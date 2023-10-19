İki ay sonra ağır vergiler geliyor: Bu ürünlere el sürülemeyecek!
2024 yılı gelmeden, gelecek ağır vergilerin haberi geldi. Vatandaş maddi olarak gün geçtikçe daha da zorlanacak, bazı ürünlerin yanından bile geçilemeyecek.
2024’te vatandaşın vergi yükü daha da ağırlaşacak. Önümüzdeki yıl aracı olanlardan ÖTV, MTV ve akaryakıt vergilerinden KDV hariç 1 trilyon lirayı aşkın vergi alınacak. Alkol ve sigaradan da bütçeye 359 milyar lira akacak.
Enflasyon tahminin iki katından da fazla artacak olan vergiler, mutfağı yakarken özellikle araç sahipleri için devasa boyutlara çıkacak.
İktidar 2024 bütçesiyle halka ağır vergiler yüklüyor. Hazine’nin kasasına 3,4 trilyon TL KDV, 1,4 trilyon TL ÖTV geliri girecek. Sermayeye ise 2,2 trilyon TL vergi kıyağı getirilecek. Saray’ın bütçesi iki katına çıkarılacak.
TBMM'ye sunulan bütçe kanun teklifi ile 2024 yılında ödenecek vergiler belli oldu. Gelecek yıl vergi gelirlerinin 8 trilyon 335 milyar liraya çıkacağı öngörüldü. Teklifte bu yıla ilişkin tahminler de yer aldı. 2023 yılında vergi gelirlerinin 4 trilyon 824 milyar liraya ulaşacağı belirtildi. Vergi gelirlerinin yüzde 72,7 oranında artırılması bekleniyor.
Birgün'ün haberine göre teklif, vergi yükünün yine yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele eden halkın üzerine kalacağını gösterdi. 2024 yılında Hazine’nin kasasına girecek olan KDV gelirlerinin 3 trilyon 341 milyar 959 milyon 29 bin TL olması bekleniyor.
Dahilde alınan KDV’nin yüzde 76,8 artırılarak 1 trilyon 670 milyar 599 milyon liraya çıkacağı, ithalde alınan KDV’nin de yüzde 79,4 oranında artacağı hesaplanıyor. Buradan da 1 trilyon 671 milyar 359 milyon TL gelir elde edilecek.
Akaryakıt, alkol ve tütün ürünleri, motorlu taşıtlar yanında lüks tüketime konu belli malların vergilemesini amaçlayan özel tüketim vergisinde (ÖTV) de ciddi artış bekleniyor. ÖTV gelirinin 2023’e göre yüzde 71,9 oranında bir artışla 1 trilyon 409 milyar 765 milyon TL’ye çıkması bekleniyor. Teklifte bu yıl sonunda ÖTV gelirinin 820 milyar 209 milyon TL olacağı tahmin edildi.
2024’te petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV’nin yüzde 129,4, otomobilden alınan ÖTV’nin yüzde 43,6, içkiden alınan ÖTV’nin yüzde 70,3, tütün ürünlerinden alınan ÖTV’nin yüzde 71,8 artması bekleniyor.
2024’TE VERGİLERDEN BÜTÇE GELİRİ BEKLENTİSİ