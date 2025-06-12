IKEA'da Herkesin Aldığı Popüler Üründe Skandal: Türkiye'de de Satılıyordu, Şimdi Hepsi Toplatılıyor

SERİ NUMARASI VE TARİH KODUNA DİKKAT

Geri çağırma kararı, seri numaraları 201.521.58, 305.781.89 ve 601.636.02 olan ürünleri kapsıyor. Ayrıca ürünlerin üzerinde 2411 ile 2522 arasındaki tarih kodlarının bulunması gerekiyor. Bu kriterleri karşılayan ürünler, fiş ibrazına gerek kalmadan tam ücret iadesiyle geri alınacak.

IKEA TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

IKEA, kullanıcıların söz konusu sarımsak ezicileri derhal kullanmayı bırakmalarını ve en yakın mağazaya teslim etmelerini tavsiye etti. Şirketin Türkiye ayağından ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.