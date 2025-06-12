IKEA'da Herkesin Aldığı Popüler Üründe Skandal: Türkiye'de de Satılıyordu, Şimdi Hepsi Toplatılıyor
Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan IKEA, siyah renkli 365+ Värdefull sarımsak ezicisini güvenlik riski nedeniyle geri çağırdı. Metal parçaların yerinden çıkma ihtimali bulunan ürünler fişsiz bile iade edilebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın 63 farklı ülkesinde faaliyet gösteren mobilya devi IKEA, Türkiye’de de satılan bir ürünün kullanıcı güvenliğini tehlikeye atması nedeniyle harekete geçti. Şirket, "KEA 365+ Värdefull" isimli siyah renkli sarımsak ezicisini, metal parçalarının yerinden çıkma riski taşıdığı gerekçesiyle geri çağırma kararı aldı.
KULLANIM ESNASINDA PARÇALANABİLİYOR
IKEA tarafından yapılan resmi açıklamada, ürünün kullanım sırasında küçük metal parçalarının ayrılarak güvenlik riski oluşturabildiği belirtildi. Bu nedenle söz konusu ürünlerin tüketici sağlığı açısından tehdit oluşturduğu ifade edildi.
SERİ NUMARASI VE TARİH KODUNA DİKKAT
Geri çağırma kararı, seri numaraları 201.521.58, 305.781.89 ve 601.636.02 olan ürünleri kapsıyor. Ayrıca ürünlerin üzerinde 2411 ile 2522 arasındaki tarih kodlarının bulunması gerekiyor. Bu kriterleri karşılayan ürünler, fiş ibrazına gerek kalmadan tam ücret iadesiyle geri alınacak.
IKEA TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ
IKEA, kullanıcıların söz konusu sarımsak ezicileri derhal kullanmayı bırakmalarını ve en yakın mağazaya teslim etmelerini tavsiye etti. Şirketin Türkiye ayağından ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.