IIF Başekonomisti dolar/TL'nin adil değerini açıkladı: Aşırı seviyeye ulaştı!
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks dolar/TL'nin adil değerini açıkladı. IIF'in raporunda, karamsarlığın 'aşırı' seviyeye ulaştığı görüşü dile getirildi.
TL günlük sınırlı değer kaybını sürdürürken, piyasalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz talebini sınırlamak adına attığı adımlar, faiz kararı ve seçim gündemi takip edilmeye devam ediyor.
Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artıran ana unsur.
Bu gelişmelerle birlikte seçime yaklaştıkça döviz talebinin belirgin artmasıyla mevcut döviz politikaları zorlayacak ölçüye ulaştı.
Öte yandan ABD'de geride kaldığı düşünülen bankacılık krizi, açıklanan bilançolar sonrası yeniden başlıca risk unsuru konumuna yerleşti. Söz konusu gelişmeler varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta açıklayacağı para politikası kararlarına ilişkin beklentiler de yeniden belirsizleşti. Buna göre, Fed'in mayıs toplantısında 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin öngörüler yüzde 70 seviyesine gerilerken, bankanın mayıs ayını pas geçerek haziranda faiz artışı yapabileceği öngörüleri de dillendirilmeye başlandı.