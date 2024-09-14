İhtiyaç Kredisine Yeni Ayar: Oranlar Düştü, 100 Bin Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu

Yeni gelişmeyle birlikte, faiz oranlarındaki değişimlerin hem tasarruf sahipleri hem de kredi arayışında olan vatandaşlar için önemli bir gösterge oldu. Peki, düşük faizle ihtiyaç kredisi almak isteyenler için en uygun seçenekler neler ve 100 bin TL kredi için geri ödeme ne kadar oldu?