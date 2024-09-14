İhtiyaç Kredisine Yeni Ayar: Oranlar Düştü, 100 Bin Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 6 Eylül 2024 haftası verilerine göre, 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi yüzde 59,3 seviyesine geriledi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Yeni gelişmeyle birlikte, faiz oranlarındaki değişimlerin hem tasarruf sahipleri hem de kredi arayışında olan vatandaşlar için önemli bir gösterge oldu. Peki, düşük faizle ihtiyaç kredisi almak isteyenler için en uygun seçenekler neler ve 100 bin TL kredi için geri ödeme ne kadar oldu?
DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ FIRSATI DUYURULDU
Faiz oranlarının değişkenlik gösterdiği bu dönemde, özellikle düşük faizli ihtiyaç kredisi arayışında olan vatandaşlar için farklı bankalar avantajlı fırsatlar sunuyor. Bankalar, çeşitli vadeler ve faiz oranlarıyla tüketicilere uygun kredi imkanları tanıyor.
100 BİN LİRALIK İHTİYAÇ KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?
12 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları dikkat çekiyor. Faiz oranlarına bağlı olarak toplam geri ödeme tutarları değişkenlik gösteriyor. Örneğin, yüzde 2,5 faiz oranıyla alınan bir kredi için aylık ödeme tutarı daha düşük olurken, faiz oranının yükselmesiyle birlikte geri ödeme tutarları da artıyor.
Bu dönemde kredi kullanmayı düşünenlerin, bankaların sunduğu faiz oranlarını dikkatle incelemesi ve geri ödeme planlarını bütçelerine uygun şekilde hazırlaması önem taşıyor. Her bankanın sunduğu faiz oranları ve şartlar farklılık gösterdiğinden, kredi almayı planlayanların güncel faiz oranlarına göre en uygun seçeneği tercih etmeleri faydalı olacaktır.
İŞTE BANKA BANKA 100 BİN LİRANIN GERİ ÖDEMESİ
Akbank (Hızlı İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,68
Aylık Taksit: 11.983 TL
Toplam Ödeme: 144.454 TL
Yapı Kredi (3 Ay Ertelemeli Kredi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,39
Aylık Taksit: 11.736,85 TL
Toplam Ödeme: 141.417,20 TL
ON Dijital (ON Dijital İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,69
Aylık Taksit: 11.154 TL
Toplam Ödeme: 134.506 TL
QNB Finansbank ("İyi ki Tanışmışız" dedirten kredi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,19
Aylık Taksit: 11.569 TL
Toplam Ödeme: 139.486 TL
Türkiye İş Bankası (İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,55
Aylık Taksit: 11.872 TL
Toplam Ödeme: 143.127 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 4,54
Aylık Taksit: 11.863,70 TL
Toplam Ödeme: 142.864,40 TL
CEPTETEB (Hoş Geldin Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,85
Aylık Taksit: 11.286 TL
Toplam Ödeme: 136.004 TL