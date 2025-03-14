İhtiyaç Kredisinde Rüzgar Tersine Döndü: Bankaların Faiz Oranları Düştü! Paraya İhtiyacı Olan Soluğu Orda Aldı
Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte bankaların ihtiyaç kredisi faizinde rüzgar tersine döndü. Bankalar, özellikle 12 ve 24 ay vadeli kredilerde dikkat çeken indirimler yaptı. Peki en düşük faiz veren banka hangisi? 100 bin TL kredi çekenler ne kadar geri ödeme yapacak? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası’nın son faiz indirimi kararının ardından gözler ihtiyaç kredisi faiz oranlarına çevrildi. Bankalar, vadeye göre farklı faiz oranları sunarken, özellikle 12 ve 24 ay vadeli kredilerde dikkat çeken indirimler yapıldı. Peki en düşük faiz veren banka hangisi? 100 bin TL kredi çekenler ne kadar geri ödeme yapacak? İşte 100 bin TL kredinin 1, 2 ve 3 yıl vadeli en düşük kredi faiz oranları ve örnek ödeme tabloları...
BANKALARIN FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ
Mart ayı başında yüzde 3,55 seviyesinde olan 1 yıl vadeli ihtiyaç kredisi faiz oranı, son güncellemeyle birlikte yüzde 3,29 seviyesine kadar geriledi. 24 ay vadeli kredilerde ise en düşük faiz oranının yüzde 3,29’dan yüzde 2,99’a düştüğü görüldü. Daha uzun vadeli kredi çekecekler için 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yüzde 2,99 seviyesinde sabit kalmaya devam ediyor.
EN DÜŞÜK FAİZ VEREN BANKA HANGİSİ?
Tüketiciler, faiz oranlarındaki bu değişimle birlikte en uygun kredi seçeneklerini araştırırken, bankaların sunduğu fırsatlar da yakından takip ediliyor. Yeni güncellenen faiz oranlarıyla 100 bin TL kredi çekenlerin geri ödeme tabloları da vade süresine göre değişiklik gösteriyor. Kredi çekerken faiz oranlarının yanı sıra ek masrafların ve sigorta giderlerinin de dikkate alınması gerektiği belirtilirken, uzmanlar tüketicilerin faiz indirimi sonrası sunulan kampanyaları karşılaştırarak en avantajlı seçeneği tercih etmeleri konusunda uyarıyor. İşte 100 bin TL kredinin 1, 2 ve 3 yıl vadeli en düşük kredi faiz oranları ve örnek ödeme tabloları...
100 BİN TL'NİN 12 AY VADELİ AYLIK VE TOPLAM ÖDEME TABLOSU
Kredi Tutarı: 100 bin TL
Kredi Vadesi: 12 Ay
Kredi Oranı: %3,29
Banka: ON Dijital
Aylık Taksit: 10 bin 795 TL
Toplam Geri Ödeme: 130 bin 37 TL
100 BİN TL'NİN 24 AY VADELİ AYLIK VE TOPLAM ÖDEME TABLOSU
Kredi Tutarı: 100 bin TL
Kredi Vadesi: 24 Ay
Kredi Oranı: %2,99
Banka: ON Dijital
Aylık Taksit: 6 bin 483 TL
Toplam Geri Ödeme: 156 bin 93 TL
100 BİN TL'NİN 36 AY VADELİ AYLIK VE TOPLAM ÖDEME TABLOSU
Kredi Tutarı: 100 bin TL
Kredi Vadesi: 36 Ay
Kredi Oranı: %2,99
Banka: Denizbank, ON Dijital
Aylık Taksit: 5 bin 206 TL
Toplam Geri Ödeme: 187 bin 424 TL