İhtiyaç Kredisinde Rüzgar Tersine Döndü: Bankaların Faiz Oranları Düştü! Paraya İhtiyacı Olan Soluğu Orda Aldı

EN DÜŞÜK FAİZ VEREN BANKA HANGİSİ?

Tüketiciler, faiz oranlarındaki bu değişimle birlikte en uygun kredi seçeneklerini araştırırken, bankaların sunduğu fırsatlar da yakından takip ediliyor. Yeni güncellenen faiz oranlarıyla 100 bin TL kredi çekenlerin geri ödeme tabloları da vade süresine göre değişiklik gösteriyor. Kredi çekerken faiz oranlarının yanı sıra ek masrafların ve sigorta giderlerinin de dikkate alınması gerektiği belirtilirken, uzmanlar tüketicilerin faiz indirimi sonrası sunulan kampanyaları karşılaştırarak en avantajlı seçeneği tercih etmeleri konusunda uyarıyor. İşte 100 bin TL kredinin 1, 2 ve 3 yıl vadeli en düşük kredi faiz oranları ve örnek ödeme tabloları...