İhtiyaç Kredisinde 150 Bin Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu: Bankaların 2025 Oranları Listelendi
Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz kararı öncesinde, ikinci bir faiz indirimi beklentisi güçleniyor.
Ekonomistler, 23 Ocak’ta gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puanlık bir indirim öngörüyor. Bu gelişmeler ışığında vatandaşlar, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ve kredi geri ödeme koşullarını merakla araştırmaya başladı.
150 BİN LİRANIN GERİ ÖDEME PLANI
Ocak 2025 itibarıyla bankaların 12 ay vadeli 150 bin TL ihtiyaç kredisi için sunduğu faiz oranları ve geri ödeme detayları şu şekilde:
1. AKBANK
Faiz Oranı: %4,33
Toplam Ödeme: 211.216 TL
Aylık Taksit: 17.529 TL
2. QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %4,09
Toplam Ödeme: 207.595 TL
Aylık Taksit: 17.228 TL
3. TEB
Faiz Oranı: %4,45
Toplam Ödeme: 213.038 TL
Aylık Taksit: 17.681 TL
4. ENPARA
Faiz Oranı: %4,39
Toplam Ödeme: 211.263 TL
Aylık Taksit: 17.605 TL
5. ON DİJİTAL
Faiz Oranı: %3,89
Toplam Ödeme: 204.602 TL
Aylık Taksit: 16.978 TL
6. NKOLAY
Faiz Oranı: %5,49
Toplam Ödeme: 229.144 TL
Aylık Taksit: 19.023 TL
7. İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %4,35
Toplam Ödeme: 211.519 TL
Aylık Taksit: 17.555 TL
8. ING BANK
Faiz Oranı: %3,94
Toplam Ödeme: 205.348 TL
Aylık Taksit: 17.040 TL
9. DENİZBANK
Faiz Oranı: %3,99
Toplam Ödeme: 206.096 TL
Aylık Taksit: 17.103 TL
10. YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %5,69
Toplam Ödeme: 232.305 TL
Aylık Taksit: 19.287 TL
11. HALKBANK
Faiz Oranı: %5,44
Toplam Ödeme: 228.356 TL
Aylık Taksit: 18.958 TL
12. ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %3,69
Toplam Ödeme: 201.630 TL
Aylık Taksit: 16.731 TL