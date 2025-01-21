İhtiyaç Kredisinde 150 Bin Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu: Bankaların 2025 Oranları Listelendi

150 BİN LİRANIN GERİ ÖDEME PLANI

Ocak 2025 itibarıyla bankaların 12 ay vadeli 150 bin TL ihtiyaç kredisi için sunduğu faiz oranları ve geri ödeme detayları şu şekilde:

1. AKBANK

Faiz Oranı: %4,33

Toplam Ödeme: 211.216 TL

Aylık Taksit: 17.529 TL

2. QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %4,09

Toplam Ödeme: 207.595 TL

Aylık Taksit: 17.228 TL

3. TEB

Faiz Oranı: %4,45

Toplam Ödeme: 213.038 TL

Aylık Taksit: 17.681 TL

4. ENPARA

Faiz Oranı: %4,39

Toplam Ödeme: 211.263 TL

Aylık Taksit: 17.605 TL