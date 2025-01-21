İhtiyaç Kredisinde 150 Bin Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu: Bankaların 2025 Oranları Listelendi

Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz kararı öncesinde, ikinci bir faiz indirimi beklentisi güçleniyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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İhtiyaç Kredisinde 150 Bin Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu: Bankaların 2025 Oranları Listelendi - Resim: 1

Ekonomistler, 23 Ocak’ta gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puanlık bir indirim öngörüyor. Bu gelişmeler ışığında vatandaşlar, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ve kredi geri ödeme koşullarını merakla araştırmaya başladı.

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İhtiyaç Kredisinde 150 Bin Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu: Bankaların 2025 Oranları Listelendi - Resim: 2

150 BİN LİRANIN GERİ ÖDEME PLANI

Ocak 2025 itibarıyla bankaların 12 ay vadeli 150 bin TL ihtiyaç kredisi için sunduğu faiz oranları ve geri ödeme detayları şu şekilde:

1. AKBANK

Faiz Oranı: %4,33

Toplam Ödeme: 211.216 TL

Aylık Taksit: 17.529 TL

2. QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %4,09

Toplam Ödeme: 207.595 TL

Aylık Taksit: 17.228 TL

3. TEB

Faiz Oranı: %4,45

Toplam Ödeme: 213.038 TL

Aylık Taksit: 17.681 TL

4. ENPARA

Faiz Oranı: %4,39

Toplam Ödeme: 211.263 TL

Aylık Taksit: 17.605 TL

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İhtiyaç Kredisinde 150 Bin Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu: Bankaların 2025 Oranları Listelendi - Resim: 3

5. ON DİJİTAL

Faiz Oranı: %3,89

Toplam Ödeme: 204.602 TL

Aylık Taksit: 16.978 TL

6. NKOLAY

Faiz Oranı: %5,49

Toplam Ödeme: 229.144 TL

Aylık Taksit: 19.023 TL

7. İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %4,35

Toplam Ödeme: 211.519 TL

Aylık Taksit: 17.555 TL

8. ING BANK

Faiz Oranı: %3,94

Toplam Ödeme: 205.348 TL

Aylık Taksit: 17.040 TL

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İhtiyaç Kredisinde 150 Bin Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu: Bankaların 2025 Oranları Listelendi - Resim: 4

9. DENİZBANK

Faiz Oranı: %3,99

Toplam Ödeme: 206.096 TL

Aylık Taksit: 17.103 TL

10. YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %5,69

Toplam Ödeme: 232.305 TL

Aylık Taksit: 19.287 TL

11. HALKBANK

Faiz Oranı: %5,44

Toplam Ödeme: 228.356 TL

Aylık Taksit: 18.958 TL

12. ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,69

Toplam Ödeme: 201.630 TL

Aylık Taksit: 16.731 TL

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