İhtiyaç Kredisi Faizlerinde 5 Ay Sonra İlk! Faiz Oranlarında Ilımlı Gerileme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 27 Eylül ile biten haftada mevduat ve ticari kredi faizlerinde ılımlı bir düşüş görüldü. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 208 milyar 981 milyon lira artış göstererek 18 trilyon 407 milyar liraya ulaştı.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 60’IN ALTINA GERİLEDİ

Mevduat faizleri, özellikle 1-3 ay vadeli TL mevduat hesaplarında yüzde 60'ın altına gerilerken, ticari kredi faiz oranları yüzde 59,6 seviyesine indi. Ancak en dikkat çekici düşüş, ihtiyaç kredisi faizlerinde yaşandı. İhtiyaç kredisi faizleri, son beş ayın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 70,8 seviyesini gördü.