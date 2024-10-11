İhtiyaç Kredisi Faizleri İçin Yeni Dönem! Tarihte İlk Kez Böylesi Oluyor: ‘77 Bin TL’ Detayı

KİŞİ BAŞI KREDİ RİSKİNDE TARİHİ ZİRVE

Ekonomi’de yer alan habere göre, yüksek faiz oranları ihtiyaç kredisinden uzaklaştırsa da kişi başı kredi riski ile ihtiyaç kredilerinde takipteki alacak oranı artışını sürdürüyor. TBB verilerine göre kişi başı kredi riski Ağustos sonu itibariyle 77 bin lirayı geçti ve bu tarihi en yüksek seviyeye işaret ediyor. İhtiyaç kredilerinde takipteki alacak oranı da ağustos sonunda yüzde 3,8 oldu. Bu 22 ayın en yüksek seviyesi.