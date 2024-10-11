İhtiyaç Kredisi Faizleri İçin Yeni Dönem! Tarihte İlk Kez Böylesi Oluyor: ‘77 Bin TL’ Detayı
Merkez Bankası’nın adımları vatandaşları yüksek faizli krediden uzaklaştırarak son yılların en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu. Ancak enflasyonist baskılar nedeniyle kişi başı ihtiyaç kredi riski 77 bin lira ile rekor kırdı. İhtiyaç kredilerinde takipteki alacak oranı yüzde 3,8 ile son 22 ayın zirvesine çıktı. Güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları ise belli oldu. İşte haberin detayları…
Kaynak: Ekonomi Gazetesi
Türkiye Bankalar Birliği risk merkezi aylık bültenine göre bankalarda ihtiyaç kredisi bakiyesi ağustos sonu itibariyle 950,9 milyar liraya yükseldi. Buna karşılık geçen yıl ocaktan bu yana düşüş eğiliminde olan ihtiyaç kredisi kullanan kişi sayısı ise 12,3 milyon kişi ile son yılların en düşük seviyesine geriledi.
Merkez Bankası verilerine göre bu yıla yüzde 62 seviyelerinden başlayan ihtiyaç kredisi faiz oranları Nisan’da yüzde 82'nin üzerine çıkmıştı. Mayıs’ta yüzde 78'a, Temmuz’da yüzde 76'lı seviyelere inen ihtiyaç kredi faiz oranları Ağustos’ta yüzde 73,5'e indi. Eylül’de ise ihtiyaç kredi faizinde düşüş devam etti. Merkez Bankası verilerine göre Eylül yüzde 71,9 faiz oranıyla kapandı. 4 Ekim haftasında ise 71,1’e kadar geriledi.
KREDİNİN TOPLAM MALİYETİ YÜZDE 120’Yİ AŞTI
Yüksek faiz oranları gerileme trendine girmiş olsa da halen daha oldukça yüksek. İhtiyaç kredisi kullanımında kredinin toplam maliyeti yüzde 120’nin üzerine çıkıyor. Bankalar Ekim ayına ihtiyaç kredi faizini indirerek başlasa da yüzde 4-5,8 arasında değişen aylık oranlar uygulanıyor.
KİŞİ BAŞI KREDİ RİSKİNDE TARİHİ ZİRVE
Ekonomi’de yer alan habere göre, yüksek faiz oranları ihtiyaç kredisinden uzaklaştırsa da kişi başı kredi riski ile ihtiyaç kredilerinde takipteki alacak oranı artışını sürdürüyor. TBB verilerine göre kişi başı kredi riski Ağustos sonu itibariyle 77 bin lirayı geçti ve bu tarihi en yüksek seviyeye işaret ediyor. İhtiyaç kredilerinde takipteki alacak oranı da ağustos sonunda yüzde 3,8 oldu. Bu 22 ayın en yüksek seviyesi.
133 BİN KİŞİ İLK DEFA TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDI
TBB verilerine göre bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, yüzde 46 artarak 3,5 trilyon TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 47’sini kredi kartları, yüzde 27’sini ihtiyaç kredileri, yüzde 13’ünü konut kredileri, yüzde 3’ünü taşıt kredileri ve yüzde 10’unu kredili mevduat hesabı oluşturdu.
Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti. Bireysel kredi kullanan müşterilerin sayısı da 41 milyona geldi. Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda yaklaşık 2,1 milyon kişi artarak 41 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 85 bin TL düzeyinde gerçekleşti.
Ağustos’ta 213 bin kişi ilk defa kredi kartı, 154 bin kişi ilk defa kredili mevduat hesabı, 133 bin kişi ilk defa tüketici kredisi kullanırken, konut kredisi kullanan kişi sayısı 11 bin oldu. 14 bin kişi ilk defa ise taşıt kredisi kullandı.