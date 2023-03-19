İhtimalleri sıralayıp uyardı: 'Belirsizlik altına yarıyor, oralara çıkma ihtimali var...'
Ekonomist Hikmet Baydar, Amerika'da yaşanan banka krizi neticesinde ortaya çıkan mevduatın en çok altına yaradığını söyledi.
Ekonomist Hikmet Baydar, ABD'de bankaların peş peşe batmasının ardından yaşanan kriz neticesinde ortaya çıkan mevduatın en çok altına yaradığını söyledi.
Posta.com.tr'den Büşra Özbelli'ye konuşan Baydar, "Tabii şimdi Amerika'da batan bankalara baktığımız zaman bu bankalar daha çok kripto piyasasını fonlayan bankalardır. Oranın merkezi konumunda olan bankalardır. Dolayısıyla kripto piyasasındaki oynaklıktan olumsuz etkilendikleri belli.
Bankalar hakkında çıkan olumsuz haber bir anda mevzuat çıkışına yol açtı. Mevzuat çıkışı meydana geldiğinde hiçbir bankanın ayakta kalması mümkün değil. Dolayısıyla kısa sürede 42 milyar dolar gibi mevzuat çıkışı olması ABD'deki bankayı batırdı. Birçok bankayı da riske attı" dedi.
Batan bankanın mevzuat çıkışını ödemek için varlık satışına yöneldiğini ve Amerikan tahvillerini satarak 1.8 milyar dolar zarar yazdığını belirten Baydar, "Bununla beraber 2 buçuk milyar dolar civarında bir rakama da sermaye olarak ihtiyaçlarının olduğunu duyduk. Bu durumun sadece Amerika'yla kısıtlı kalmasını beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.