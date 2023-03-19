İhtimalleri sıralayıp uyardı: 'Belirsizlik altına yarıyor, oralara çıkma ihtimali var...'

Batan bankanın mevzuat çıkışını ödemek için varlık satışına yöneldiğini ve Amerikan tahvillerini satarak 1.8 milyar dolar zarar yazdığını belirten Baydar, "Bununla beraber 2 buçuk milyar dolar civarında bir rakama da sermaye olarak ihtiyaçlarının olduğunu duyduk. Bu durumun sadece Amerika'yla kısıtlı kalmasını beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.