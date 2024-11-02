İhracatta Yeni Rekor: Bakan Bolat Duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekim ayına ilişkin dış ticaret verileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre Ekim ayında ihracat yüzde 3,6 artışla 23,6 milyar dolar oldu. Enerji ve altın hariç ihracat aynı dönemde 22,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Aynı dönemde ithalat yüzde 0,1 düşüşle 29,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ekim'de dış ticaret açığı 5,7 milyar dolar oldu. 2023 yılının Ekim ayında 6,6 milyar dolarlık dış ticaret açığı görülmüştü.

10 aylık dönem dikkate alındığında bu yıl dış ticaret açığının 65,6 milyar dolar olduğu izlendi. Geçen yılın aynı döneminde dış ticaret açığı 94,3 milyar dolar düzeyindeydi.